El Gobierno declara la emergencia migratoria en Baleares para reforzar la atención humanitaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de emergencia migratoria en Baleares ante el incremento de llegadas de personas migrantes a las costas del archipiélago durante 2025. La decisión, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permitirá reforzar la atención humanitaria y estará en vigor hasta el 31 de diciembre, ha informado la Delegación del Gobierno en las islas.

La resolución, firmada el pasado mes de agosto, contempla una inversión de 6,75 millones de euros destinada a la habilitación de espacios de acogida, la provisión de servicios básicos de alimentación, salubridad y seguridad, así como la atención médica y el refuerzo de personal. También se garantizarán servicios de traducción e interpretación para facilitar la comunicación.

Entre las primeras actuaciones previstas se encuentran la apertura de dos instalaciones modulares en los puertos de Ibiza y Formentera, a las que se sumará próximamente un tercer dispositivo en el puerto de Palma. Estos espacios, dotados de seguridad, climatización e higiene, incluirán áreas específicas para mujeres y menores.

El Ejecutivo subraya que este programa de atención humanitaria busca dar respuesta inmediata a las necesidades de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar sus derechos fundamentales y preservar su dignidad.

La declaración se empezó a fraguar en agosto por el aluvión de pateras

La declaración de emergencia migratoria desde finales de agosto. Ya el pasado 1 de septiembre El Gobierno reconoció la emergencia migratoria en Baleares para hacer obras en el Puerto de Palma y adecuar el recinto ante el aluvión migratorio que padece el archipiélago. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitió la úlitma una una carta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y a la conselleria del Mar declarando la emergencia del territorio y afirmando que "desde principio de 2025, ha habido un incremento sin precedentes en el número de llegadas de personas migrantes a las islas".

En este sentido, el escrito del Ministerio argumentó que "hasta la fecha han llegado a Baleares un total de 4.156 personas (hoy superan los 5.000), con picos de llegadas semanales de más de 300 personas. Concretamente, en los tres primeros días la semana del 11 de agosto se produjeron más de 700 llegadas. En comparación, en 2023 y 2024 llegaron respectivamente 2.284 y 5.808 personas teniendo en cuenta el año completo".