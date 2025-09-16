Gala de Salud Baleares 2025: "Sois los que nos cogéis fuerte de la mano durante toda nuestra vida, pieza fundamental para una atención sanitaria de calidad"

"Sois los que nos cogéis fuerte de la mano durante toda nuestra vida y pieza fundamental para una atención sanitaria de calidad, la que merecen todos los ciudadanos de Baleares". La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con la consellera de Salud, Manuela García, y el director general del IB-Salut, Javier Ureña, han entregado esta tarde 172 galardones a proyectos y entidades para reconocer el compromiso y la excelencia de los profesionales sanitarios en la Gala de la Salud 2025, este año bajo el lema “Orgullosos de nuestra sanidad”.

Por su parte, Prohens ha destacado el trabajo de los profesionales sanitarios, "las personas que ponéis cuerpo y alma, conocimiento y dedicación. Los que nos cogéis fuerte de la mano durante toda nuestra vida y que sois pieza fundamental para una atención sanitaria de calidad, la que merecen todos los ciudadanos de las islas".

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que la gala es una muestra del compromiso de los profesionales sanitarios por impulsar procesos asistenciales más seguros, eficaces, humanos y éticos, en la búsqueda de la excelencia, comprometidos con la investigación y la innovación.

Entrega de premios

La entrega de los premios se ha estructurado en siete grandes ámbitos. La primera categoría reconocida ha sido la de Humanización en la asistencia sanitaria, con 23 proyectos galardonados por su capacidad de garantizar una atención cercana, respetuosa y adaptada a las necesidades de los pacientes y de las familias. A continuación, se han entregado 15 premios en el ámbito de la salud mental, a iniciativas centradas en la detección precoz, la prevención y la reducción del estigma, así como en el cuidado emocional de los propios profesionales sanitarios.

En el apartado de Promoción y prevención en salud, se han distinguido 29 propuestas dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables y a mejorar la calidad de vida de la población. Por su parte, la categoría de Excelencia y buenas prácticas ha sido la más numerosa, con 43 reconocimientos a proyectos que refuerzan la innovación, la seguridad y la calidad en la práctica asistencial.

La Investigación también ha tenido un papel destacado, con 22 trabajos premiados que aportan avances terapéuticos y tecnológicos ya aplicados en el cuidado de la salud. Asimismo, se han otorgado 15 distinciones a instituciones no sanitarias que divulgan la salud, valorando la implicación de entidades y colectivos de diferentes ámbitos que contribuyen al bienestar y a la concienciación social.

"Compromiso y talento"

Finalmente, como novedad, se ha incorporado la categoría “Compromiso y Talento”, que distingue a profesionales y entidades que demuestran una clara vocación de servicio público y trabajan por reforzar el prestigio del colectivo sanitario, persiguiendo la excelencia en su día a día. Se han entregado 25 galardones para reconocer la vocación de servicio público y la apuesta por la excelencia de los profesionales y equipos que forman parte del sistema sanitario.