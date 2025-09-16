La futbolista Virginia Torrecilla abre el ciclo de salud mental juvenil del Consell de Mallorca con su experiencia de superación

El Consell de Mallorca ha presentado hoy Endinsa’t en les teves emocions, un nuevo programa de salud mental juvenil que se estrenará el próximo 23 de septiembre en el con una conferencia de la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla.

El lugar escogido para el acto iba a ser el Teatre Xesc Forteza de Palma, en el barrio de sa Calatrava, pero debido a la cantidad de peticiones el aforo se ha quedado pequeño y el Consell ha decidido buscar un auditorio de mayor capacidad.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, acompañado de la directora insular de Juventud, Carmen Ripoll, y de la propia jugadora, ha explicado que el objetivo de este ciclo es abrir un espacio seguro de reflexión y debate sobre salud mental, dirigido a jóvenes, familias y profesionales. "Queremos poner a la juventud en el centro de las políticas y darles mecanismos para mejorar su salud emocional", ha subrayado Galmés, recordando que seis de cada diez jóvenes reconocen haber sufrido problemas de salud mental en el último año, según el Barómetro de Juventud, Salud y Bienestar de 2023.

La primera sesión contará con el testimonio personal de VirginiaTorrecilla, que compartirá su historia de superación tras haber afrontado un cáncer cerebral lejos de su familia. La deportista destacó la importancia de trabajar la salud mental "porque afecta a muchas personas y familias, aunque a menudo no lo pensemos", y se mostró agradecida de poder aportar su experiencia para transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia a la juventud.

El ciclo, que da continuidad a un programa iniciado el año pasado y ahora se abre directamente a los jóvenes, incluirá un total de nueve conferencias mensuales en el Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears. Expertos y testimonios abordarán temas clave como la imagen corporal, las tecnopatías o la presión académica, ofreciendo recursos prácticos para afrontar los retos emocionales del día a día.

Los temas de las conferencias