El Fomento del Turismo premia a 'Mallorca Zeitung' por su labor como referente entre los visitantes y residentes alemanes

El Fomento del Turismo de Mallorca reconoce la labor de Mallorca Zeitung, el semanario alemán de Prensa Ibérica, del mismo grupo que este diario, por ser un referente para los visitantes y residentes de habla alemana. Esta mención especial de la entidad centenaria se ha dado conocer este martes en el año del 25 aniversario de la publicación. La institución ha hecho públicos sus galardones de 2025, otorga sus medallas de oro a Bernardo Quetglas, Juan Vich y Antoni Ferrer.

Tras la reunión de su junta directiva se ha decidido por unanimidad otorgar los galardones de este año a estas personas y empresas que, "con su buen hacer, han contribuido a la mejora de Mallorca y su industria turística", se informa en una nota de prensa.

A Bernardo Quetglas Riego, fundador de Viajes Sidetours y BQ Hotels, se le concede la medalla de oro por su dedicación a la industria turística mallorquina y su continuada búsqueda de la excelencia, señala el Fomento sobre el padre de Carolina Quetglas, presidenta de la Agrupación de Cadenas de Baleares.

También se reconoce a Juan Vich Dols por ser un destacado emprendedor y fundador de diversas empresas turísticas en Mallorca, como Summum Hotels, grupo que preside. El también padre del presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, fundó junto con su esposa, María José Vélez, Viatges Bonsol en 1978. Empezó su carrera en el sector en 1965 en el hotel Formentor y también fue director del Nixe Palace, recordaba su hijo en una entrevista, para después dar el salto como empresario hotelero.

La tercera medalla de oro del Fomento del Turismo recae en Antonio Ferrer Munar, por su trayectoria profesional dedicada a la restauración y por ser el impulsar de la Mostra de la Cuina Mallorquina.

Junto con Mallorca Zeitung se llevan menciones especiales el hotel Pure Salt Garonda, de Mac Hotels, en su 60 aniversario, como establecimiento de referencia en su zona; Casa Planas, por sus 100 años de historia fotográfica de Mallorca; Grupo IT Mallorca Unique Spaces, por su apuesta por la excelencia y el respeto por el patrimonio local y Dominique Carroll, por su dedicación profesional durante más de veinte años en el Centro Internacional de Prensa del Fomento.

La entrega de los galardones se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre en un acto celebrado en el CaixaForum de Palma a las 19:30 horas.