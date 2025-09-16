Las familias del colegio de Son Sardina llegan al quinto día de huelga: "No abandonaremos nuestra reivindicación"

Los niños del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina aún no han empezado el curso 2025-2026. Las familias continúan con su huelga en protesta por la presencia en el centro de Miquel Roldán, docente que fue condenado por acosar a un menor que había sido alumno suyo. La huelga llega a su quinto día con un respaldo del 100% y los padres insisten en pedir "medidas inmediatas y cautelares" para garantizar que Roldán no tenga contacto con menores y avisan: "No abandonaremos nuestra reivindicación hasta que se asegure un entorno escolar seguro, digno y respetuoso con el interés superior del menor".

Ante la falta de respuesta de la conselleria de Educación y del Govern (el viernes reclamaron la presencia del conseller Vera y la implicación directa de la presidenta Prohens), reclaman una intervención inmediata para proteger el bienestar de sus hijos e hijas. En un comunicado, la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del centro ha indicado: "Tenemos el derecho y el deber de velar por el bienestar de nuestros hijos, y el interés superior del menor debe prevalecer siempre".

Estos progenitores no aceptan "ninguna situación que ponga en riesgo la seguridad de los menores ni que comprometa su equilibrio emocional y educativo", por lo que exigen una respuesta urgente y clara de la Conselleria con un plan de actuación concreto que ponga fin a la incertidumbre actual. Además, ya están en contacto con una abogada para estudiar a qué vías legales pueden acudir.

La huelga ha sido organizada "de manera comunitaria y solidaria", según expresan las familias, que se muestran convencidas de que "no hay nada más importante que proteger y garantizar el bienestar de nuestros menores".

Los padres del centro celebrarán esta tarde una reunión. A las 18,30 han convocado una concentración silenciosa abierta a vecinos y otras familias y asociaciones co el objetivo de "hacer sentir su voz y sumar esfuerzos en defensa del bienestar de los menores". Los miembros de la AFA del CEIP Maria Antònia Salvà invitan a ir de negro en señal de duelo.

Roldán tiene recurrida la sentencia

Roldán fue condenado en 2024 por unos hechos ocurridos en 2021, cuando, según recoge la sentencia, hostigó a un joven, menor de edad, que había sido alumno suyo años atrás. El docente tiene recurrida la sentencia y además ha interpuesto un recurso contra la Conselleria por haber sido excluido de las bolsas de interinos durante ocho meses. Ha escrito una canción y un libro, que está promocionando estos días, para defender su inocencia

La preocupación que viven las familias del CEIP de Son Sardina es la misma que vivieron las del Gabriel Janer Manila del Marratxí el año pasado, que también se movilizaron y reclamaron cambios legislativos para evitar que personas que tienen condenas contra menores no puedan trabajar con niños y jóvenes (actualmente solo se excluye de trabajar con menores a las personas que constan en el Registro de Delincuentes Sexuales).

Desde Educación se expresó está petición al Gobierno central a través de cartas a distintos ministerios. El de Educación es el único que ha contestado, reconociendo que actualmente la ley no prevé a apartar a un docente por este supuesto y señalando que "estudiará" la petición de la Conselleria.

Asimismo, el curso pasado se convocó una mesa paritaria (conformada por técnicos, Administración y sindicatos) para forzar una evaluación psicóloga del docente, pero la medida no prosperó por que no contó con el respaldo de los sindicatos. Inspección ha indicado que volverá a pedir esta mesa, algo que Conselleria ha dicho que estudiará.