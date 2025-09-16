El empresario que comercializa viviendas de alquiler ilegal en Mallorca retira la mayoría de los anuncios de Airbnb

El empresario que comercializa al menos 19 viviendas turísticas en Mallorca muchas de ellas sin licencia ha retirado de Airbnb la mayoría de los anuncios de las villas que alquila para alojar a grandes grupos y para la celebración de eventos. Tras publicar este diario que comercializa los inmuebles con los números de registro de otras viviendas vacacionales legales ha procedido a eliminar, en concreto de dicha plataforma, 13 anuncios, si bien continúa utilizando licencias que figuran a nombre de otros propietarios.

Bajo el nombre del "superanfitrión" de Airbnb figuran nueve sociedades relacionadas casi todas con el alquiler vacacional y el sector inmobiliario. En el último quinquenio ha registrado por lo menos una cada año. Este entramado societario dificulta que le lleguen las notificaciones de infracciones, según fuentes de la inspección turística. "Tiene muchas actas a su nombre, le debe salir a cuenta pagar las multas", se esgrime. Por lo demás, la usurpación de números de registro de viviendas de alquiler vacacional está a la orden del día para disfrazar la actividad ilegal en las plataformas online.

Mientras tanto desde Airbnb, a consultas de este diario sobre este anfitrión registrado en su web como Paco Garrido, no se hacen valoraciones de momento mientras están haciendo las comprobaciones del caso. Reafirman su "compromiso "con el cumplimiento estricto de las normativas de registro" y que su intención es que aumente el número de anuncios que muestren un número de licencia. Por parte del Consell de Mallorca se declina comentar este asunto porque no se informa sobre casos concretos, recuerdan.

Suplantación de licencias

Bajo el perfil de Paco Garrido figuraban 19 viviendas turísticas, la mayoría entre Palma y Llucmajor, con más de 300 plazas turísticas en Mallorca de alquiler vacacional con números de registro pertenecientes a otras casas vacacionales, según se comprueba en el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos del Consell de Mallorca, a cargo de las competencias en esta materia. Son villas para grandes grupos, la mayoría de 25, 20 o 16 personas (la más grande para 30) que se estaban publicitando con licencias tomadas de otras viviendas vacacionales repartidas por Mallorca (en muchos casos en el otro extremo de la isla) y registradas con otros nombres comerciales, otros explotadores y muchas menos plazas.

Los anuncios de las villas de alquiler ilegal Dolce Vita y Paulina Golf, en Puigderrós, en Palma, este lunes ya no aparecían en Airbnb. / Manu Mielniezuk / MANU MIELNIEZUK

Hasta la mañana de este lunes de los 19 anuncios que aparecían en Airbnb bajo el nombre del anfitrión Paco Garrido solo quedaban seis, si bien continuaban en otras plataformas comerciales. Seguía publicitándose Villa La Toscana Lujo, en Algaida, con un número de licencia de una vivienda en el mismo municipio que ahora figura con 6 plazas, las que aparecen en el registro, cuando antes se anunciaba con 12 plazas. También se mantiene Sunset Boulevard Lujo, con 16 plazas, en Puntiró, Palma, que se corresponde con el número de registro de Villa Puntiró, aunque solo figura con 8 plazas en el listado del Consell de Mallorca.

El resto de anuncios que seguían en Airbnb este lunes —Villa Paulina Golf (Llucmajor, 10 plazas), Mansion Versace Lujo (s'Aranjassa, Palma, 20 plazas), Villa Flamingo (Llucmajor, 16 plazas) y Villa Dinastía (Llucmajor, 16 plazas)— aparecían ahora todos con el mismo número de licencia, que corresponde según el registro de Consell con un inmueble denominado Kanavayen Uno, en Cala d'Or, de solo 4 plazas.

Sociedades sugerentes

El nombre completo de este anfitrión de la multinacional del alquiler vacacional es Francisco Jesús Garrido Sánchez, empresario de Llucmajor. Como socio único y administrador figura en nueve sociedades con denominaciones sugerentes. La de más reciente creación, de junio de 2025, es Production Mallorca Villas Company. También figura en Sol Arena y Mar Es To Lo Que Tú Quieres (2024); Es Todo Lo Que Tú Quieres Sonreír y Vivir (2023); Con Un Ladrillo Empezó Todo 2023); Comic Company Queremos Que Sonrías (2022); Dale A Tu Cuerpo Alegría En Mallorca (2021); El Arte De Vivir En Palma de Mallorca (2018) Aki Te Wi Motors y Estamos Locos o Qué (2011).

"Tiene muchas actas de infracción. Todos los inspectores le hemos levantado alguna"

Paco Garrido "tiene muchas actas de infracción. Todos los inspectores le hemos levantado alguna. El problema es que no hay instructores suficientes y caducan", lamentan fuentes del servicio de Inspección del Consell. Con el entramado societario que le rodea logra "dificultar que le lleguen las notificaciones". Se trata de un proceder "habitual" en la oferta turística ilegal. "Le debe salir a cuenta pagar las multas", se añade.

La usurpación de números de registro de viviendas de alquiler vacacional con licencias legales "está a la orden del día", si bien las instrucciones en el departamento de Turismo que lidera el conseller José Marcial Rodríguez pasaban porque no era asunto "prioritario", explican las fuentes. Tampoco el 'engordar' el número de plazas por encima de las legalas cuando no es un número escandaloso.