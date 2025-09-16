Educación volverá a intentar obligar a Roldán a pasar una evaluación psiquiátrica

Educación ha iniciado los trámites para convocar de nuevo una mesa paritaria que podría suponer obligar a Miquel Roldán, el docente condenado por acosar a un menor que había sido alumno suyo, a pasar una evaluación psiquiátrica para determinar si puede ser un riesgo para él o para terceras personas (como alumnos, familias o el resto del claustro), supuesto que podría suponer apartarlo de la docencia.

El curso pasado Conselleria ya activó este recurso y convocó la mesa, con representantes de la administración, técnicos y sindicatos, pero la revisión obligatoria del estado de salud del docente no prosperó ya que no contó con el apoyo sindical.

Según ha podido confirmar este diario, lEducación ya ha pedido a los sindicatos que conforman la Junta de Personal Docente No Universitario de Mallorca un informe, documento que resulta preceptivo para después convocar la mesa. Cuando Conselleria lo tenga (se supone que en cuestión de días), se activará por segunda vez la mesa paritaria, en la que miembros de la Administración y representantes sindicales debatirán y votarán si se obliga a Roldán a pasar por el servicio de prevención de riesgos laborales para someterse a una evaluación de su estado mental.

La mesa estará conformada por 14 personas. Por un lado, siete representantes de la Administración y perfiles técnicos (cargos como la directora general de Salud Pública, tres directores generales de Educación o el gerente del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral) y por el otro siete representantes sindicales (de STEI, ANPE, Alternativa, UGT, USO, UOB y SIAU). El reglamento recoge que se ha de decidir por mayoría absoluta. Si hay empate, la revisión no prospera. Como ya sucedió el curso pasado, y al esperarse por parte del Govern una línea unitaria, será decisiva la postura de los sindicatos sobre si este docente condenado por acosar a un exalumno puede suponer un riesgo para otros niños, para las familias, los compañeros o para sí mismo. Si finalmente se decidiera que Roldán debe pasar por el servicio de prevención de riesgos laborales, el resultado de esa evaluación podría suponer apartarlo de su puesto. Si se negara, Inspección podría iniciar un expediente sancionador.

Cuando se convocó el curso pasado esta mesa, en febrero, STEI, ANPE, Alternativa, UGT y USO se abstuvieron y UOB y SIAU votaron en contra. El sindicato UOB emitió en aquel momento un comunicado criticando ("sin entrar a valorar el caso concreto" , dijeron) cómo se había hecho la difusión de lo sucedido y denunciando una vulneración de derechos fundamentales del docente a la intimidad e integridad, y un atentado "contra su dignidad profesional".

Roldán estos días está promocionando un libro en el que da su versión de los hechos sobre el caso por el que fue condenado (condena contra la que ha presentado un recurso). También ha lanzado una canción sobre el episodio. Además, tiene un recurso interpuesto contra la conselleria de Educación por haberle expulsado de la bolsa de interinos durante ocho meses en 2023 (en aquel momento él presentó un certificado médico para demostrar que no tenía ninguna “limitación psíquica incompatible con las funciones docentes”). Cuando fue condenado en 2024, el juez rechazó inhabilitarlo como docente como solicitó en aquel momento Abogacía de la Comunidad Autónoma.