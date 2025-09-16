Desarrollan un sistema "pionero" para la regeneración de praderas de posidonia en el Mediterráneo

Un equipo multidisciplinar de ingenieros de IQS y científicos del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA - CSIC) ha presentado un sistema "pionero" diseñado para la recuperación a gran escala de las cruciales praderas submarinas de Posidonia oceánica y otras fanerógamas marinas en el Mediterráneo.

Este avance, enmarcado en el proyecto BioTop y financiado por la Fundación Ona Futura, representa "un paso significativo" en la conservación de este ecosistema del mar Mediterráneo, informa IQS en un comunicado de este martes.

La Posidonia oceánica, una planta marina endémica, forma extensas praderas que actúan como productoras de oxígeno, sumideros de carbono, hábitat y zonas de cría para diversas especies, y protegen las costas de la erosión, por lo que su presencia es un indicador "clave" de la calidad ambiental y la biodiversidad del Mediterráneo.

El sistema patentado permite el plantado rápido y eficiente en zonas degradadas: la solución se basa en una estructura de material disgregable, donde se anclan fragmentos de Posidonia en superficie, y una vez en el lecho marino, esta estructura protege las plantas y favorece que arraigue y su crecimiento natural.

Con el tiempo, la estructura se disgrega completamente, dejando las plantas arraigadas y contribuyendo a la recuperación del equilibrio ecológico.

Resultados "altamente esperanzadores"

La primera prueba piloto de este sistema se ha llevado a cabo en la bahía de Pollença, y tras un año de monitorización, los resultados son "altamente esperanzadores", mostrando una evolución positiva de los elementos plantados.

El "éxito" de esta tecnología ha impulsado la ampliación de la colaboración entre IMEDEA-CSIC e IQS para estudiar la aplicación de este sistema a otras especies de fanerógamas marinas, como la Cymodocea nodosa, presente en las costas catalanas.