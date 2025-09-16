Las asociaciones de padres de Mallorca denuncian "el agujero normativo" que permite dar clases a un condenado por acoso

La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA) ha denunciado el "agujero normativo" que permite que docentes condenados por delitos como acoso a menores, como Miquel Roldán, continúen ejerciendo la docencia y manteniendo contacto directo con alumnado.

FAPA Mallorca da respaldo así a las familias del CEIP Maria Antònia Salvà y recuerda que el problema ya se manifestó el curso pasado en el CEIP Janer Manila, cuando este mismo docente solicitó una plaza en este centro (donde había iniciado el contacto con el alumno que posteriormente acosó, según recoge la sentencia dictada en 2024 y que Roldán tiene recurrida).

Antecedentes del caso

La federación acompañó el curso pasado al AFA del CEIP Janer Manila en sus demandas a la conselleria de Educación, advirtiendo ya entonces que no se trataba de un problema específico de una escuela concreta, sino de una laguna legal que requería "soluciones definitivas" para evitar que el problema se reprodujera cada curso escolar.

Como consecuencia de esta situación, FAPA Mallorca solicitó al ministerio de Educación, a través de la confederación estatal CEAPA, que se incluyeran como causa de inhabilitación delitos como acoso, violencia de género o delitos de odio, por considerarlos "incompatibles con la protección de menores y con los valores que debe transmitir una persona que realiza trabajo educativo con niños y jóvenes". La organización también puso en conocimiento de Fiscalía las actuaciones y evidencias del comportamiento de esta persona posteriores a su juicio, solicitando que se investigara "este patrón de conducta reiterada".

FAPA Mallorca ha manifestado su "total apoyo a la comunidad educativa del CEIP Maria Antònia Salvà" y su "rechazo a que una persona condenada por acoso a un exalumno menor de edad siga dando clases y con contacto con alumnado".

Exigencia de medidas cautelares

Para el presente curso, la federación continuará demandando a todas las administraciones implicadas que se garantice la protección de los menores de edad, exigiendo la aplicación de "medidas cautelares urgentes" mientras se resuelve definitivamente el vacío normativo existente.

"Exigimos que nuestros niños tengan un entorno educativo seguro, que genere confianza y libre de cualquier riesgo para su bienestar físico y emocional", concluye el comunicado, que termina con el lema: "Las niñas y los niños primero. Siempre".