Los alumnos del colegio de Son Sardina siguen con la huelga por la presencia del profesor condenado por acoso y anuncian el inicio de la batalla legal

Los padres y madres del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina han dedicido esta tarde, en una reunión con la asistencia de 137 personas, prolongar la huelga que mantienen desde el inicio del curso y que consiste en no llevar a los alumnos al colegio en protesta por la presencia en el centro de Miquel Roldán, docente que fue condenado por acosar a un menor que había sido su alumno.

Este miércoles la abogada de las familias, Carmen López, se reunirá con los servicios jurídicos de la Conselleria de Educación en busca de una salida favorable al conflicto. Paralelamente, el profesorado del centro, incluido Miguel Roldán, está citado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Según han asegurado tras la reunión en el centro de Son Sardina, desde la Oficina Balear de la Infancia se ha transmitido un mensaje de tranquilidad: aunque las ausencias de los alumnos constarán como no justificadas, no se iniciará ningún protocolo de absentismo. La directora del organismo ha instado a resolver la situación cuanto antes para garantizar que los niños puedan ejercer su derecho fundamental a la educación.

Las familias están a la espera de la convocatoria de la Mesa Paritaria, que podría decidir medidas cautelares. En función de las novedades, se celebrará una nueva asamblea con los padres y madres.