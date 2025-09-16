Alianza entre PP y Més para exigir la gestión aeroportuaria en Baleares

El Parlament admitirá hoy a trámite de la proposición de ley orgánica que impulsan Més per Mallorca y Més per Menorca para la creación de la Autoritat Aeroportuaria de les Illes Balears y la transferencia de la titularidad y competencias de ejecución de los aeropuertos de Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet. El Partido Popular ya ha confirmado su apoyo a que se debata la iniciativa, lo que garantiza que siga su recorrido parlamentario.

La propuesta establece que la Comunidad Autónoma asuma la titularidad de los aeropuertos y cree un organismo propio con autonomía funcional y de gestión, participada tanto por el Estado como por el Govern. La nueva Autoridad Aeroportuaria se encargaría de la ordenación, la gestión, la explotación y la planificación de estas infraestructuras, así como de fijar tarifas y coordinar los servicios que se prestan en los aeródromos.

El texto recoge que la transferencia de competencias incluiría la capacidad de planificar rutas, inversiones y servicios, siempre en coordinación con el Estado en materias que afectan al transporte internacional, seguridad, aduanas o sanidad exterior. También se prevé que el nuevo organismo pueda diseñar y aplicar tasas propias, aprobar proyectos de inversión y elaborar planes plurianuales que determinen la capacidad operativa de vuelos, pasajeros y mercancías.

La proposición propone crear un Consejo Rector como máximo órgano de gobierno, con participación de la Comunidad Autónoma, del Estado y de los consells insulares. Además, cada isla contará con un consejo de administración propio para atender las particularidades territoriales de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. La presidencia de la Autoridad recaerá en una persona designada por el Govern, mientras que la dirección corresponderá a profesionales elegidos por los consejos de administración.

En materia laboral, la ley garantiza que el personal de Aena destinado actualmente en los aeropuertos de Baleares pueda integrarse en el nuevo ente sin perder derechos laborales ni antigüedad. Asimismo, se asegura que la creación de la Autoridad no implique una reducción de la participación pública estatal en Aena Aeropuertos S.A.

Adaptarlo a la realidad insular

El objetivo declarado de la norma es adaptar la gestión aeroportuaria a la realidad insular, mejorar la conectividad de los residentes —especialmente en islas con doble o triple insularidad como Menorca y Formentera— y alinear la política aeroportuaria con la política turística y territorial de Baleares. Los impulsores defienden que la actual centralización provoca un crecimiento de vuelos y pasajeros desvinculado de la capacidad de carga del territorio y de los esfuerzos autonómicos para contener la masificación turística.

Con el apoyo del PP a la admisión a trámite, la proposición abre la puerta a un debate político que busca corregir una reivindicación histórica recogida en el Estatuto de Autonomía desde 2007, pero que hasta ahora no se materializa en la práctica. De prosperar, Baleares se sumaría a otros modelos europeos donde los gobiernos regionales participan directamente en la gestión de aeropuertos de gran relevancia.