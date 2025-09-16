Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las aerolíneas lamentan el veto del Congreso a un crédito de 1.200 millones para el descuento de residente

La patronal ALA reclama la necesidad de que el Ejecutivo central resuelva "cuanto antes" esta "situación de asfixia"

Pasajeros en el aeropuerto de Palma.

Pasajeros en el aeropuerto de Palma. / G. BOSCH

EP

Palma

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha lamentado que el Congreso de los Diputados haya vetado un crédito de 1.200 millones de euros para garantizar la conectividad aérea de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para cubrir las subvenciones a los residentes de estas regiones adelantadas por las aerolíneas.

"Hoy se vuelve a dar la espalda a los residentes de estas regiones", han criticado en un comunicado.

ALA ha expresado la necesidad de que el Ejecutivo central resuelva "cuanto antes" esta "situación de asfixia" de las aerolíneas que operan las rutas que conectan Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y solvente un problema generado por la infradotación presupuestaria de las cuentas de 2023, prorrogadas desde entonces.

"Si no se toman medidas cuanto antes la deuda que soportan estas compañías aéreas superará los 1.000 millones a finales de 2025", han advertido.

Noticias relacionadas y más

ALA se ha pronunciado de este modo después de que la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, haya vetado una enmienda que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, había aprobado a la Ley de Navegación Aérea, en contra del criterio del Gobierno, para conceder 1.200 millones de euros a las aerolíneas por los descuentos ofrecidos a los residentes insulares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
  2. Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
  3. Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
  4. Fallece Jaime de Juan, histórico empresario y pionero del turismo en Mallorca
  5. Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
  6. Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
  7. Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
  8. Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores

Las aerolíneas lamentan el veto del Congreso a un crédito de 1.200 millones para el descuento de residente

Las aerolíneas lamentan el veto del Congreso a un crédito de 1.200 millones para el descuento de residente

Los mallorquines piden a gritos reducir el turismo: Ocho de cada diez quieren menos visitantes y cruceros

Los mallorquines piden a gritos reducir el turismo: Ocho de cada diez quieren menos visitantes y cruceros

Más del 75% de los ciudadanos de Baleares responsabiliza al turismo del aumento del coste de la vivienda

Más del 75% de los ciudadanos de Baleares responsabiliza al turismo del aumento del coste de la vivienda

La futbolista Virginia Torrecilla abre el ciclo de salud mental juvenil del Consell de Mallorca con su experiencia de superación

La futbolista Virginia Torrecilla abre el ciclo de salud mental juvenil del Consell de Mallorca con su experiencia de superación

Graban a un coche circulando sin ruedas en Mallorca

Graban a un coche circulando sin ruedas en Mallorca

El Gobierno declara la emergencia migratoria en Baleares para reforzar la atención humanitaria

El Gobierno declara la emergencia migratoria en Baleares para reforzar la atención humanitaria

El mar balear se calienta 0,036 grados al año desde 1982

El mar balear se calienta 0,036 grados al año desde 1982

El personal sanitario de Baleares reivindica su derecho a adelantar la prejubilación

El personal sanitario de Baleares reivindica su derecho a adelantar la prejubilación
Tracking Pixel Contents