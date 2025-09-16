Las aerolíneas lamentan el veto del Congreso a un crédito de 1.200 millones para el descuento de residente

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha lamentado que el Congreso de los Diputados haya vetado un crédito de 1.200 millones de euros para garantizar la conectividad aérea de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para cubrir las subvenciones a los residentes de estas regiones adelantadas por las aerolíneas.

"Hoy se vuelve a dar la espalda a los residentes de estas regiones", han criticado en un comunicado.

ALA ha expresado la necesidad de que el Ejecutivo central resuelva "cuanto antes" esta "situación de asfixia" de las aerolíneas que operan las rutas que conectan Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y solvente un problema generado por la infradotación presupuestaria de las cuentas de 2023, prorrogadas desde entonces.

"Si no se toman medidas cuanto antes la deuda que soportan estas compañías aéreas superará los 1.000 millones a finales de 2025", han advertido.

ALA se ha pronunciado de este modo después de que la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, haya vetado una enmienda que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, había aprobado a la Ley de Navegación Aérea, en contra del criterio del Gobierno, para conceder 1.200 millones de euros a las aerolíneas por los descuentos ofrecidos a los residentes insulares.