Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos

Un juzgado de lo penal de Palma ha absuelto a un matrimonio de ancianos de un delito contra la ordenación del territorio por haber construido una caseta y una piscina sin la correspondiente licencia en suelo no permitido en Pollença al haber prescrito los hechos.

La pareja de acusados, de avanzada edad y que compareció ayer a primeras horas de la mañana en el juicio en la sede de Vía Alemania en sendas sillas de ruedas debido a sus problemas de movilidad, se acogió a su derecho a guardar silencio. No respondió a las preguntas de la fiscalía ni tampoco de su abogado defensor.

Al final de la vista oral, la magistrada dictó sentencia ‘in voce’ y les absolvió al concluir que el delito por el que venían acusados está prescrito. Según destacó ayer la jueza, ha quedado acreditado tanto por la documentación aportada como por el perito que ha declarado en el juicio que las obras ya estaban hechas en el verano de 2013.

Las diligencias judiciales se iniciaron en 2018, por lo que ya habían transcurrido los cinco años que es el plazo de prescripción.

La fiscal, tras conocer el fallo absolutorio, anunció que no iba a interponer ningún recurso. Ninguna de las partes personadas va a recurrir la sentencia, por lo que ayer mismo se declaró su firmeza.

El actual alcalde de Pollença, Martí March (PSIB), antiguo conseller de Educación y Universidad en la pasada legislatura, también declaró ayer como testigo en la vista oral al ser el legal representante del ayuntamiento de Pollença. El primer edil se remitió a los informes de los técnicos de urbanismo del municipio de años atrás y alegó que en esa época él no era el alcalde de su pueblo.

Breve juicio

El juicio se celebró ayer sobre las diez de la mañana en el edificio de Vía Alemania. La vista apenas duró un cuarto de hora y acabó con los dos ancianos absueltos.

La pareja se acogió a su derecho a no declarar. La mujer primero indicó que ella respondería a todo aquello que pudiera ayudar, pero instantes después se desdijo y confirmó que iba a guardar silencio, siguiendo el consejo de su abogado.

Precisamente, el letrado defensor renunció a toda la prueba testifical.

El alcalde de Pollença, Martí March, declaró como testigo como legal representante del Ayuntamiento. March reconoció que se había enterado del caso, tras recibir la citación judicial y hablar con los técnicos de urbanismo del municipio. Según indicó, se trataba de un expediente antiguo, de hace unos diez años. “Yo no era el alcalde de mi pueblo entonces”, manifestó ante la sala.

El primer edil se ratificó en los informes de los técnicos de urbanismo: “Yo me remito a ellos”. En estos documentos se indica que de 2015 a 2018 no se realizó ninguna construcción adicional en los terrenos de los acusados.

Posteriormente, depuso en el juicio un perito, que ratificó un informe que presentó en el procedimiento judicial en el que concluye también que no existe ninguna construcción adicional entre 2015 y 2018. Según subrayó el especialista, en abril de 2012 ya estaba hecha la casa y antes de abril de 2015 ya se había hecho la piscina, la pavimentación de una zona y una caseta.

Además, se aportaron fotos del verano de 2013, en concreto, del 27 de julio de 2013, en las que “se ve el porche, la piscina y la caseta”, indicó el perito. “Está exactamente igual”, añadió.

El abogado defensor insistió ayer en que el delito estaba “totalmente prescrito”, ya que en julio de 2013 las obras ya habían finalizado. La magistrada le dio la razón y exoneró al matrimonio de ancianos de un delito contra la ordenación del territorio.