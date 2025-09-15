Vox presenta su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en la educación

Vox inicia el curso político registrando de forma oficial en el Parlament balear una proposición de ley para modificar la Ley 1/2022 de Educación con el objetivo de incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas de Baleares. Se trata de la segunda iniciativa de calado que presenta el partido de Santiago Abascal, después de conseguir el apoyo del PP para derogar la ley de Memoria Democrática.

Según el grupo parlamentario, la iniciativa busca “devolver al sistema educativo balear la libertad, el equilibrio y la igualdad entre las dos lenguas oficiales”. La propuesta se enmarca en el acuerdo presupuestario alcanzado el pasado mes de mayo con el Partido Popular.

Vox sostiene que “no se puede hablar de igualdad mientras se excluye el castellano de las aulas” y que “no se puede hablar de libertad mientras se margina la lengua que es común a todos los españoles”. En palabras de su portavoz, Manuela Cañadas, la nueva ley “marca el camino hacia el objetivo final, la libre elección de lengua”.

El texto presentado asegura que, en la práctica, el modelo educativo vigente ha consolidado una inmersión obligatoria en catalán que ha dejado al castellano en “una presencia meramente testimonial, limitada en muchos casos a su propia asignatura”. Frente a esta situación, la proposición de ley defiende que castellano y catalán “serán las lenguas de enseñanza y aprendizaje en proporción de equilibrio e igualdad” y que los proyectos lingüísticos de los centros deberán reflejarlo.

Asimismo, Vox explica que la norma garantiza que “los padres podrán elegir la lengua de primera enseñanza de sus hijos en el momento de la matrícula”, que la acogida de alumnos de incorporación tardía se realizará en ambas lenguas y que el profesorado deberá acreditar competencia en castellano y catalán.

La formación subraya también que la ley “respeta y promueve las modalidades insulares de la lengua catalana” de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, pero añade que “esto es solo el comienzo: revertiremos cada una de las leyes que permiten una imposición lingüística como la que sufrimos en Baleares”.