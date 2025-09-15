El Govern va a elevar el valor de los pisos que podrán obtener recortes de impuestos

El fuerte encarecimiento que la vivienda balear registra está dejando a muchos residentes, entre los que destacan los jóvenes y las personas con discapacidad, sin poder acceder a las bonificaciones que el Govern aplica en el Impuesto de Transmisiones para la compra de una primera residencia, dado que el precio máximo para beneficiarse de ellas se ha fijado en 270.151 euros. Ante esta situación, desde la conselleria de Hacienda se avanza que durante el último cuatrimestre de este año, y ya con datos fiables del Observatorio de la Vivienda de Balears, se van a revisar aquellas zonas o municipios de las islas en las que ese valor se va a poder elevar hasta un 40% para poder beneficiarse de esas ayudas.

El informe Apibaleares, presentado el pasado viernes por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, pone en evidencia la evolución alcista que el mercado inmobiliario balear está teniendo, con un encarecimiento durante el último año del 10,5%, hasta situar en los 422.000 euros el importe medio que se desembolsa en el archipiélago para acceder a un inmueble.

Esa evolución está expulsando a un número creciente de personas de las bonificaciones aprobadas por el Ejecutivo autonómico en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para facilitar el acceso a una primera residencia, ya que el límite máximo del inmueble para optar a ellas se fija en 270.151 euros.

Bonificaciones actuales

En concreto, no se paga nada a la Hacienda autonómica cuando el piso es adquirido por un menor de 30 años o por alguien con una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que no tengan otra propiedad y con limites en sus ingresos.

Solo se paga por el citado impuesto un tipo del 2% cuando el comprador tiene menos de 36 años, o se trata de padres e hijos de alguien con una discapacidad, además de las familias numerosas o monoparentales.

Finalmente, solo se abona un 4% en el caso de cualquier primera vivienda que cueste menos de los citados 270.151 euros.

Porque cuando se supera ese precio, el comprador tiene que pagar el Impuesto de Transmisiones con tipos que se mueven entre el 8% y el 13%. Eso sucede también cuando el valor de referencia catastral o la tasación que hacen los bancos queden por encima de ese importe, al margen de lo que el comprador alegue que ha abonado menos.

Sin embargo, la normativa impulsada por el Govern permite que, mediante una orden del conseller Antoni Costa, esa cuantía de 270.151 euros se eleve hasta un 40% (se podrían incorporar las que tienen un precio de hasta 378.000 euros) en las viviendas situadas en las zonas o municipios de las islas en las que los precios del mercado inmobiliario estén más altos.

La conselleria de Hacienda afirma tener la intención de aplicar esta revisión en el precio máximo durante el último cuatrimestre del año, ante la previsión de que se van a tener ya datos fiables del Observatorio de la Vivienda de Balears. Un aspecto sobre el que se insiste es en que esa posibilidad se limitará a aquellas zonas o municipios en los que el acceso a un inmueble es más difícil debido al encarecimiento que han registrado. Basta echar un vistazo al informe de los agentes de la propiedad inmobiliaria para comprobar que en esa situación se encuentra municipios como Andratx, Calvià o Palma (en esta última el problema aparece especialmente destacado en puntos como el centro de la ciudad o la zona de Ponent), con un lugar muy destacado también del municipio de Eivissa.

Beneficio parcial

Un aspecto a tener en cuenta es que la revisión que el Govern pretende hacer permitirá aumentar la cifra de pisos cuya compra se va a poder ver beneficiada por la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pero no el beneficio que el adquirente consigue con esta iniciativa, dado que la rebaja fiscal solo será efectiva sobre esos 270.151 euros.

En concreto y por poner un ejemplo, un menor de 30 años seguirá sin pagar nada por Transmisiones sobre los 270.151 primeros euros del precio de la casa que ha comprado, pero en todo lo que ese importe se vea superado tendrá que tributar aplicando el tipo común del citado impuesto.