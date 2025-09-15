Turismo 'low cost' en Mallorca: viajan a la isla pero sobreviven a base de bocadillos de supermercado
Una publicación en redes muestra cómo un grupo de jóvenes hace lo posible para abaratar su estancia ya que, en sus palabras, pueden permitirse las vacaciones pero no comer durante ellas
Un nuevo vídeo en redes ha abierto debate sobre un fenómeno cada vez más visible en Mallorca: turistas que logran costearse el viaje a la isla, pero que una vez aquí optan por el ahorro extremo en prácticamente todo lo demás.
Una tendencia creciente
Más allá de la anécdota, este tipo de prácticas reflejan un comportamiento cada vez más habitual entre los visitantes de bajo presupuesto: volar barato, agruparse en alojamientos y reducir al mínimo los gastos en restauración y actividades. Para muchos residentes, esto genera la sensación de que el impacto económico del turismo en la isla se reduce, mientras los efectos de la masificación permanecen.
En las imágenes, un grupo de amigas explica entre risas su estrategia para abaratar la estancia: comer únicamente lo que compran en el supermercado. La escena las muestra preparando bocadillos con fiambres y untables, una alternativa mucho más económica que salir a bares o restaurantes. “Cuando puedes permitirte ir de viaje pero no comer durante el mismo”, ironizan en la publicación, que ha empezado a circular en redes hace unas horas.
Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la elección de ingredientes: entre los productos que enseñan aparece salmón ahumado, lo que ha desatado comentarios de incredulidad. “Hay gente que no se puede permitir comprar salmón, no es barato”, señala una usuaria, destacando la paradoja.
