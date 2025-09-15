Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo 'low cost' en Mallorca: viajan a la isla pero sobreviven a base de bocadillos de supermercado

Una publicación en redes muestra cómo un grupo de jóvenes hace lo posible para abaratar su estancia ya que, en sus palabras, pueden permitirse las vacaciones pero no comer durante ellas

Supermercado.

Supermercado. / Europa Press

Duna Márquez

Palma

Un nuevo vídeo en redes ha abierto debate sobre un fenómeno cada vez más visible en Mallorca: turistas que logran costearse el viaje a la isla, pero que una vez aquí optan por el ahorro extremo en prácticamente todo lo demás.

Una tendencia creciente

Más allá de la anécdota, este tipo de prácticas reflejan un comportamiento cada vez más habitual entre los visitantes de bajo presupuesto: volar barato, agruparse en alojamientos y reducir al mínimo los gastos en restauración y actividades. Para muchos residentes, esto genera la sensación de que el impacto económico del turismo en la isla se reduce, mientras los efectos de la masificación permanecen.

En las imágenes, un grupo de amigas explica entre risas su estrategia para abaratar la estancia: comer únicamente lo que compran en el supermercado. La escena las muestra preparando bocadillos con fiambres y untables, una alternativa mucho más económica que salir a bares o restaurantes. “Cuando puedes permitirte ir de viaje pero no comer durante el mismo”, ironizan en la publicación, que ha empezado a circular en redes hace unas horas.

Noticias relacionadas y más

@attraktiveandrea69 #holiday #bf #mallorca ♬ Why r so many people using my sound - sophh

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la elección de ingredientes: entre los productos que enseñan aparece salmón ahumado, lo que ha desatado comentarios de incredulidad. “Hay gente que no se puede permitir comprar salmón, no es barato”, señala una usuaria, destacando la paradoja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
  2. Fallece Jaime de Juan, histórico empresario y pionero del turismo en Mallorca
  3. Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
  4. Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
  5. Fernando Rubio, conseller de Movilidad: «No habrá más autopistas en Mallorca, pero las carreteras se tienen que mejorar»
  6. Educación cambia a la inspectora de Son Canals en plena investigación
  7. Dos médicos de Son Espases firman un estudio europeo sobre los efectos de la cocaína en Urgencias
  8. Los estudiantes de la UIB protestan por los precios: «El menú es carísimo para tratarse de una universidad pública»

Turismo 'low cost' en Mallorca: viajan a la isla pero sobreviven a base de bocadillos de supermercado

Turismo 'low cost' en Mallorca: viajan a la isla pero sobreviven a base de bocadillos de supermercado

Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas

Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas

Cuarto día de huelga total en el colegio de Son Sardina contra Roldán: los padres preparan la vía judicial

Cuarto día de huelga total en el colegio de Son Sardina contra Roldán: los padres preparan la vía judicial

El PP rechaza la propuesta lingüística de Vox: "Se carga el decreto de mínimos"

El PP rechaza la propuesta lingüística de Vox: "Se carga el decreto de mínimos"

Salud garantiza cuidados paliativos pediátricos durante las 24 horas del día en Baleares

Salud garantiza cuidados paliativos pediátricos durante las 24 horas del día en Baleares

La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre

La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre

El precio medio del alquiler en Baleares sube un 8,3 % en un año

El precio medio del alquiler en Baleares sube un 8,3 % en un año

Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros

Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
Tracking Pixel Contents