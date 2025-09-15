La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre

El Govern y el Ayuntamiento de Palma han presentado esta mañana la Tarjeta Única, con la que se podrá viajar en todo el transporte público de Mallorca: tren, metro, autobús interurbano (red TIB) y autobús urbano de Palma (EMT). Los usuarios de la Tarjeta ciudadana de Palma y sin Tarjeta intermodal (TIB) podrán solicitar la nueva tarjeta a partir del próximo mes de octubre y tendrán seis meses de plazo para sacarse dicho título (hasta finales del primer trimestre de 2026).

Además del hecho de facilitar el uso de los diferentes medios de transporte público con un mismo título de transporte, la Tarjeta Única, hay que destacar que permitirá el pago del billete con tarjeta bancaria en los buses de la EMT, como ya se puede hacer en el tren, el metro y los buses TIB. Es una medida dirigida a los usuarios no habituales, como los no residentes o aquellos que no disponen de Tarjeta intermodal ni de Tarjeta ciudadana de Palma.

Plazo para la nueva tarjeta

La puesta en marcha de la nueva Tarjeta Única se llevará a cabo a partir de octubre de este año con el inicio de una etapa de transición de seis meses con la actual Tarjeta ciudadana de Palma. Durante este periodo de transición, los usuarios podrán continuar viajando en la red de buses de la EMT con la Tarjeta ciudadana. Así, la Tarjeta ciudadana de Palma dejará de funcionar como título de transporte a partir de finales del primer trimestre del 2026, si bien continuará teniendo otros usos.

En cuanto a los usuarios que ya son titulares de la Tarjeta intermodal, no hace falta que hagan la solicitud y tienen que conservar su tarjeta para viajar por la red TIB – EMT (tren, metro, bus interurbano y urbano).

Tarjeta en el móvil

Asimismo, el Consorcio de Transportes de Mallorca trabaja en el lanzamiento de una Tarjeta Única virtual para dispositivos móviles, la cual se prevé implantar durante el primer semestre del 2026, en toda la red TIB (bus interurbano, tren y metro) y en los buses de la EMT de Palma.

Actualmente, ya son casi 570.000 los ciudadanos residentes en Mallorca que disponen de la Tarjeta intermodal (TIB), de los cuales más de 230.000 (un 41%) son residentes en Palma.

¿Dónde se podrá solicitar la tarjeta?

Inicialmente, la tarjeta única se podrá solicitar en todos los puntos habituales de emisión de tarjetas tanto de la red TIB en diferentes municipios de Mallorca como de la EMT de Palma.

Así, se puede solicitar en cualquiera de los puntos de atención al usuario del TIB: en la Estación Intermodal de Palma y en las oficinas de Alcúdia, Inca y Manacor, así como en las oficinas municipales de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí. También se podrá solicitar a la Oficina de Atención al Cliente de la EMT de Palma y en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC).

"Día histórico"

Por su parte, el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, tilda de "día histórico" en relación a la presentación de esta nueva tarjeta. "El Govern y el Ayuntamiento trabajan de forma conjunta y continuada para mejorar el transporte público, para que sea una alternativa real al uso del vehículo privado y para ayudar a descongestionar el tráfico en la ciudad y en las carreteras", destaca Mateo.

Por su parte, el teniente de alcalde de Movilidad de Palma, Toni Deudero, remarca que, con esta medida, "el usuario dispondrá de la posibilidad de pagar con tarjeta, un compromiso de este equipo de Govern".

"La integración supone un paso adelante muy importante para los ciudadanos de Palma, puesto que permitirá disponer de una tarjeta única, más práctica y funcional para desplazarse en transporte público”, añade el regidor, quien también ha destacado que "el objetivo es ofrecer un mejor servicio a los usuarios, más cómodo, ágil y flexible".