Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca

El Govern y el Ayuntamiento de Palma han presentado la Tarjeta Única, el nuevo título de transporte con el que se podrá viajar en toda la red pública de Mallorca: tren, metro, autobuses interurbanos (TIB) y urbanos de Palma (EMT). Su implantación comenzará en octubre de 2025, cuando arrancará un periodo de transición de seis meses en el que seguirá funcionando la actual Tarjeta ciudadana de Palma.

Quién debe solicitarla

Los usuarios de la Tarjeta ciudadana de Palma que no dispongan de Tarjeta intermodal (TIB) deberán solicitar la nueva Tarjeta Única. El plazo para hacerlo se extenderá hasta finales del primer trimestre de 2026.

Por el contrario, las personas que ya tengan la Tarjeta intermodal no necesitarán realizar ningún trámite: podrán seguir utilizando la misma tarjeta para viajar tanto en la red TIB como en los autobuses de la EMT.

Cómo pedir la Tarjeta Única

La tarjeta podrá solicitarse en todos los puntos habituales de emisión de títulos de transporte:

Estación Intermodal de Palma

Oficinas del TIB en Alcúdia, Inca y Manacor

Oficinas municipales de Calvià, Llucmajor y Marratxí

Oficina de Atención al Cliente de la EMT de Palma

Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC)

Además, el Consorcio de Transportes de Mallorca trabaja en una versión virtual de la Tarjeta Única que estará disponible en dispositivos móviles durante el primer semestre de 2026, tanto para la red TIB como para los buses de la EMT.

Un paso hacia la integración

El conseller de Movilidad, José Luis Mateo, definió la implantación de la tarjeta como un “día histórico” para el transporte público de Mallorca. Por su parte, el teniente de alcalde de Movilidad de Palma, Toni Deudero, destacó la comodidad del nuevo sistema, que además permitirá pagar con tarjeta bancaria en los autobuses de la EMT, tal y como ya ocurre en el tren, el metro y los buses interurbanos.