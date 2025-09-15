El precio medio del alquiler en Baleares sube un 8,3 % en un año /

El precio medio de una vivienda en alquiler en Baleares ha subido en agosto un 8,3 % respecto al mismo mes del año anterior, pasando de un precio medio de 1.410 euros a los 1.528 euros para un piso de 80 metros cuadrados, de acuerdo con el portal inmobiliario Fotocasa.

De acuerdo con estos datos, en Baleares el precio de la vivienda en alquiler subió un 0,5 % en su variación mensual, situando su precio en 19,10 €/m2 al mes en agosto.

Sube el precio del alquiler en todo el país

"El precio del alquiler ha aumentado en todas las comunidades autónomas, siendo Cataluña (22,1 %) la que más, seguida de Aragón (15,8 %), Castilla-La Mancha (15 %) y La Rioja (11,5 %). Madrid sigue siendo la comunidad con el mayor precio medio, con 21,64 €/m2 al mes, seguida de Cataluña con 20,59 €/m2 al mes y Baleares, con 19,10 €/m2 al mes.

En cuanto a los municipios, en tres de los cuatro analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. Calvià es la que más incrementos acumula en agosto con un 16,6 %, seguido de Ibiza (10,7 %) y Palma (5,7 %).