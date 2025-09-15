Ofertas en hoteles de Mallorca desde solo 25 euros

El cierre de la plataforma Hotelbreak no significa que se hayan acabado los pases de un día para spa, piscina, yoga o comidas en hoteles. Desde hace casi siete años funciona Hotel Treats, un competidor con una oferta muy parecida. Nacida en Mallorca, la empresa está presente en 20 países distintos.

En su web (hoteltreats.com) no solo se pueden comprar vales para distintas experiencias, sino también reservarlas directamente para un día concreto en el hotel elegido. Un sistema práctico y sencillo: los usuarios encuentran en el portal ofertas de diferentes hoteles de la isla de cuatro y cinco estrellas, con la ventaja de saber de antemano si el hotel estará abierto en invierno, por ejemplo. De esta manera, el usuario se ahorra el tiempo de tener que preguntar disponibilidad, horarios y precios uno por uno.

Alianza con 205 hoteles de la isla

Los más ahorradores pueden ordenar los resultados por “Precio: de menor a mayor”. En muchas ofertas, las estrellas de la foto principal indican la categoría del hotel: desde hoteles rurales hasta cadenas como Iberostar o HM. “Trabajamos en Mallorca con 205 hoteles”, explica el cofundador Adrián G. Martín. Al principio, Hotel Treats solo ofrecía opciones en hoteles de cinco estrellas. Pero no todo el mundo puede pagar un pase de día de 200 euros.

Ofertas desde 25 euros

En Hotel Treats se pueden encontrar ofertas desde 25 euros, como el pase de día con acceso a piscina y un cóctel en el HM Balanguera Beach, en Playa de Palma, o un desayuno buffet de cinco estrellas en el Hilton Mallorca Galatzó. Las ofertas que incluyen alojamiento suben más de precio: una noche para dos personas con spa y desayuno en el Castillo Son Vida (cinco estrellas, en Palma) cuesta unos 260 euros; y en octubre y noviembre, una noche en habitación doble superior con desayuno en el Pure Salt Port Adriano sale por 275 euros.

Disfrutar de una piscina en la azotea frente al mar también es posible con Hotel Treats. / Hotel Treats

Pensado para regalar

Cada oferta puede comprarse también como regalo, añadiendo un mensaje personalizado para la persona que lo recibe. Si no sabes qué opción elegir, hay la posibilidad de adquirir un vale regalo por un importe determinado. El pago se realiza con tarjeta de crédito, y justo antes de confirmar la compra se añade una comisión de 2 euros. La confirmación de la reserva o el bono llega directamente por correo electrónico.

En el caso de los vales, el comprador o el destinatario debe ponerse en contacto con el hotel para reservar con el número del vale. Según Adrián G. Martín, estos vales suponen la mitad de las ventas. Mientras que en Navidad y a final del curso escolar se disparan las compras, en julio y agosto el auge está en los pases de día. También en invierno hay mucha demanda, sobre todo de spas. Así, la otra mitad de las ventas corresponde precisamente a estos pases de un día.

Sin riesgo de quiebra

Que la empresa acabe como Hotelbreak no es algo que deba preocupar a los consumidores. “Hemos construido la compañía sin financiación externa, por lo que no dependemos de ello”, asegura el empresario mallorquín. Además, buena parte de los ingresos provienen de comisiones por ofertas de e-commerce que la empresa coloca directamente en las páginas de grandes cadenas hoteleras. “Allí tienen una pestaña llamada ‘Experiences’ o similar. Al hacer clic, el usuario entra en una página gestionada por nosotros”, explica el cofundador, de 38 años.