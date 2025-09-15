Mallorca tiene zonas donde el precio medio de la vivienda supera el millón de euros

Hay municipios de las islas en los que el precio medio del metro cuadrado de la vivienda se ha encarecido más de un 20% en el último año, con Calvià, como uno de los ejemplos, lo que explica que el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José Miguel Artieda, llegue a calificar de «drama» la situación que muchas personas están viviendo en el archipiélago a la hora de intentar acceder a una primera residencia.

El informe Apibaleares presentado por este organismo durante la semana pasada destaca tanto el fuerte ritmo de encarecimiento de la vivienda balear como también los altísimos precios con que se ofrecen los inmuebles que salen al mercado, con municipios en los que se supera el millón de euros de media.

Los más caros

Hay que tener en cuenta que se trata de los importes que el propietario reclama y que aparecen en las plataformas inmobiliarias, incluyendo las residencias de mayor lujo. En esta lista aparecen, en el caso de Mallorca, los municipios de Palma (con un valor medio de 1.056.124 euros), Calvià (1.430.934), Andratx (3.509.801), Pollença (1.030.104) y Santanyí (1.141.446).

En el caso de Palma, el informe señala las diferencias existentes dependiendo de la zona. De este modo, el valor medio más elevado de las ofertas que aparecen en las web se registra en la zona de Ponent (hay que tener en cuenta que incorpora el Paseo Marítimo y Son Vida, por citar dos de los lugares más cotizados del municipio), con 1.336.196 euros.

Con muy poca diferencia entre ellas en su valor medio aparecen las zonas palmesanas de Platja de Palma-Pla de Sant Jordi y del centro de la ciudad, con 1.105.538 y 1.105.430 euros respectivamente.

José Miguel Artieda y Luis Alberto Fabra durante la presentación del informe / G. Bosch

En el caso de la zona norte de la ciudad ese valor medio se sitúa en los 777.435 euros, y el más bajo se registra en la de Llevant (que incluye Son Gotleu y La Soledat), con 467.779.

Estos importes medios explican también la creciente dificultad para encontrar una vivienda cuyo valor no supere los 270.151 euros para así poder acceder a las bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que ofrece el Govern, especialmente apreciables en el caso de los jóvenes y de las personas con discapacidad.

Si en lugar de tener en cuenta el valor del conjunto de la vivienda que aparece en los portales inmobiliarios, se analiza el precio por metro cuadrado tasado que facilita el ministerio de Transportes, en Mallorca aparece como especialmente destacable el caso de Calvià, donde ese importe es de 5.289 euros, y además en el último año se ha elevado un 23,8%.

En el caso de Palma, ese precio tasado se cifra en 3.303 euros por metro cuadrado, con un alza interanual del 14,8%.

Por contra, en el nivel más bajo aparecen poblaciones como Manacor e Inca, con 2.416 y 2.249 euros por metro cuadrado respectivamente. Sin embargo, en ambos casos aparecen apreciables revalorizaciones interanuales, de un 17,7% y un 18,8% por ese mismo orden.

Fuerte evolución al alza

Un aspecto que puso de relieve el autor del citado informe Apibaleares y director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Alberto Fabra, es que los precios de la vivienda del archipiélago no solo están mostrando encarecimientos que superan el 10% anual, sino que además ese incremento aparece cada vez más acentuado, lo que hace prever que esta escalada en los valores se va a mantener a lo largo de los próximos meses.