Localizan dos pateras con 46 migrantes a bordo en Cabrera

En lo que va de año, 289 embarcaciones han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.373 migrantes

Una lancha de la Guardia Civil frente a una patera, en una imagen de archivo. / Joan Gelabert

Un total de 46 migrantes han sido rescatados esta pasada noche a trece millas al sur de la isla de Cabrera, que han conseguido llegar a Baleares a bordo de dos embarcaciones tipo patera.

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a las 00:10 horas de este lunes a un total de 22 personas de origen subsahariano a bordo de una de las pateras, situada a trece millas al sur de Cabrera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En la otra embarcación, que se encontraba también a trece millas al sur de Cabrera y que ha sido localizada a la misma hora, viajaban un total de 24 personas, todas ellas de origen magrebí.

289 pateras en 2025

En lo que va de año, 289 embarcaciones tipo patera han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.373 migrantes, según datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, alcanzaron el archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

