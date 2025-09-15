La ley de amnistía urbanística permitirá construir más de 37.000 pisos en suelo rústico

La ley de amnistía urbanística aprobada por PP y Vox el pasado mes de julio permitirá construir más de 37.000 pisos en suelo rústico. Así lo afirma un estudio elaborado por la plataforma Mallorca per viure, no por especular, en el que también se señala que las zonas afectadas por la norma podrían alcanzar 252.800 nuevas plazas residenciales dentro de las áreas de transición.

Cabe recordar que la nueva ley del suelo aprobada por el Ejecutivo permite edificar en suelo rústico clasificado como Área de Transición en aquellos municipios que superen los 20.000 habitantes. En este sentido, los municipios afectados son Palma, Llucmajor, Manacor, Inca, Marratxí, Calvià y Alcúdia.

De esta forma, el estudio impulsado por Mallorca per viure cuantifica el impacto demográfico y territorial de la normativa. El trabajo, que ha sido titulado como el “Mapa de la especulación”, muestra datos cuantitativos y grafía las nuevas zonas de crecimiento pueblo a pueblo.

Más de 252.000 nuevas plazas

Una de las conclusiones preliminares del estudio es que el crecimiento de los siete municipios afectados podría alcanzar 252.810 nuevas plazas residenciales, lo que supondría un 37% más de población respecto al censo de 2024. Este aumento se produciría por la construcción de hasta 37.432 nuevas viviendas en suelos hasta ahora protegidos de la expansión urbana. El total de hectáreas que pasan a ser edificables es de 1.246. Todos estos suelos son mayoritariamente agrarios y forestales.

Palma, donde más se crece

A escala municipal, Palma es donde se dan más posibilidades de crecimiento. El estudio asegura que, con la nueva ley, un total de 634 hectáreas rurales pasan directamente a urbanizables. En estas zonas se podrán edificar hasta 26.359 nuevas viviendas. La disposición otorga a Palma más densidad de edificación que al resto de municipios, con 142.650 nuevas plazas residenciales potenciales. Todo ello daría a Palma un incremento del 33% de su población actual.

Asimismo, la ley también permitiría crecimientos muy importantes en Marratxí (27.180 plazas en 151 hectáreas), Manacor (24.480 plazas en 136 hectáreas) o Calvià (21.240 plazas en 118 hectáreas). Según apuntan desde la plataforma vecinal, todo el crecimiento estudiado es exclusivo de las áreas de transición y no cuantifica otros aspectos de la ley que permiten acelerar el crecimiento en suelos urbanos y urbanizables que todavía no se han desarrollado.

"Una bomba demográfica"

"La Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo es una bomba demográfica en una isla saturada y con recursos como el agua al límite", denuncian desde Mallorca per viure. La entidad argumenta que "el Govern la ha aprobado con la excusa de hacer más vivienda social" pero "la realidad, sin embargo, es que se trata de un regalo a las grandes promotoras urbanísticas sin ninguna previsión de las consecuencias ambientales, territoriales y demográficas que comportará la norma".