Cuarto día de huelga total en el colegio de Son Sardina contra Roldán: los padres preparan la vía judicial

Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina siguen en pie de guerra para evitar la presencia de Miquel Roldán, maestro que fue condenado por acoso a un menor. El centro suma hoy su cuarto día de respaldo total a la huelga indefinida y los alumnos del colegio siguen sin iniciar las clases. Además las familias han contactado a una abogada que ya está estudiando la situación, valorando qué acciones legales pueden llevar a cabo y buscnado resquicios legales para que el docente no esté en contacto con los menores.

En un comunicado, los padres insisten en que las medidas adoptadas por la Conselleria (han mandado un profesor de apoyo y a él lo dejan como docente de apoyo, para que no esté a solar con los niños) "son insuficientes y no protegen al alumnado del centro escolar”. Argumentan que no se impide que el profesor condenado por acoso “tenga contacto con los menores, ya que puede comunicarse con ellos dentro del centro escolar, así como tener acceso a sus datos personales, cosa que le permitiría contactar con ellos por otras vías, tal como ya hizo en el pasado”.

Recuerdan además que en cursos anteriores el docente protagonizó “hechos muy desagradables tanto dentro como fuera de las instalaciones del centro escolar, de los cuales tiene constancia la inspección educativa y la Conselleria”. En aquel momento, explican, “las familias de los menores implicados decidieron proteger a los niños y desistieron de acudir a la vía judicial para evitar que tuvieran que someterse al proceso judicial”.

La insistencia del profesor en reincorporarse al CEIP Maria Antònia Salvà es interpretada por los padres como “una provocación clara”, que se ve confirmada, añaden, “por las publicaciones aparecidas en las redes sociales y que causa una gran preocupación a todos los implicados”.

Los progenitores de este centro han exigido una reunión con el conseller de Educción, Antoni Vera, y también la implicación personal de la presidenta, Marga Prohens.

Roldán fue condenado en 2024 por unos hechos ocurridos en 2021, cuando, según recoge la sentencia, hostigó a un joven, menor de edad, que había sido alumno suyo años atrás. El docente tiene recurrida la sentencia y además ha interpuesto un recurso contra la Conselleria por haber sido excluido de las bolsas de interinos durante ocho meses.

Se repite la situación del curso pasado

La preocupación que viven las familias del CEIP de Son Sardina es la misma que vivieron las del Gabriel Janer Manila del Marratxí el año pasado, que también se movilizaron y reclamaron cambios legislativos para evitar que personas que tienen condenas contra menores no puedan trabajar con niños y jóvenes (actualmente solo se excluye de trabajar con menores a las personas que constan en el Registro de Delincuentes Sexuales).

Desde Educación se expresó está petición al Gobierno central a través de cartas a distintos ministerios. El de Educación es el único que ha contestado, reconociendo que actualmente la ley no prevé a apartar a un docente por este supuesto y señalando que "estudiará" la petición de la Conselleria.

Asimismo, el curso pasado se convocó una mesa paritaria (conformada por técnicos, Administración y sindicatos) para forzar una evaluación psicóloga del docente, pero la medida no prosperó por que no contó con el respaldo de los sindicatos. Inspección ha indicado que volverá a pedir esta mesa, algo que Conselleria ha dicho que estudiará.

Coincidiendo con el inicio de curso, Roldán está promocionando un libro en el que da su versión de lo sucedido y defiende su inocencia. También ha lanzado una canción y un videoclip en esta línea.