El conseller de Turismo celebra que el Gobierno se sume a la lucha contra el alquiler turístico ilegal y pone de ejemplo a Ibiza
"Ya era hora de que destinara recursos y energía para afrontar el problema", declara Jaume Bauzà, que además manifiesta que considera "injustas" las críticas de Gabriel Escarrer
Efe
El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha celebrado que el Ministerio de Vivienda haya notificado a las plataformas de alquiler que deben retirar 53.876 pisos turísticos en España, 2.373 en Baleares, por no cumplir los requisitos para solicitar el número de registro, aunque matiza que el sistema posiblemente sea mejorable.
El conseller ha destacado que "ya era hora de que el Gobierno central destinara recursos y energía" para afrontar el problema, puesto que desde el Ejecutivo balear llevan haciéndolo desde 2023. Además, ha asegurado que Ibiza es "la punta de lanza" en la lucha contra este tipo de alojamiento irregular y ha recordado que está prevista una mesa contra el intrusismo en la isla.
En relación con el anuncio de Airbnb, que se ha comprometido a retirar los pisos turísticos ilegales, ha agradecido a la plataforma que ayude a las administraciones "a combatir esta lacra", puesto que esta debe afrontarse desde la colaboración entre todos los actores implicados.
Sobre las críticas del presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, que hace unos días achacó la saturación "al desmadre del alquiler turístico" y a otras ilegalidades que afectan al sector, Bauzà ha manifestado que le parece una opinión "injusta", ya que están destinando recursos para paliar el problema.
"Esta crítica es injusta, aunque todos los esfuerzos que se puedan destinar contra los ilegales son pocos", ha expresado.
En cuanto a las declaraciones del presidente de Habtur, la patronal del sector de viviendas turísticas de Baleares, Antoni Barcelona, en una entrevista a IB3 Ràdio donde ha defendido que la mayoría de los más de 2.300 anuncios que deben ser retirados podrían ser legales, el conseller ha afirmado que hay que estudiar caso por caso y que probablemente la norma sea "mejorable".
