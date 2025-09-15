La cifra total de migrantes llegados a Ibiza y Formentera ya supera los 2.000

El flujo de llegada de pateras a las Pitiusas no cesa y la cifra de migrantes ya ha superado la barrera de los 2.000 en lo que va de año. Tres nuevas embarcaciones han arribado este domingo a Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas. La primera de ellas ha sido rescatada a las 14.12 horas con un total de 19 personas de origen magrebí a seis millas al sureste de Formentera. Han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

A las 14.36 horas la Guardia Civil ha interceptado a 13 migrantes de origen magrebí ya en tierra en la zona de Pilar de la Mola. Han intervenido la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (Usecic) y el puesto de la Guardia Civil de Formentera.

Finalmente, a las 18 horas el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 26 personas de origen subsahariano, a 0,5 millas al sur de Formentera.

En total, 113 personas de origen magrebí y subsahariano han llegado desde el viernes a la costa de Formentera en seis pateras. La primera de ellas fue localizada a las 20 horas de este viernes a 60 millas al sureste de la isla de Formentera. En ella viajaban 16 personas que fueron rescatadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Otra embarcación fue interceptada en torno a las 4 horas de la madrugada de este sábado en la playa Migjorn de Formentera, en la zona de La Fragata. En la patera viajaban 21 personas. En la actuación intervinieron la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y Guardia Civil de Formentera.

La tercera patera llegó la mañana del sábado, a las 10.40 horas. La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (Usecic), el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y el Puesto de la Guardia Civil de Formentera intervenieron en el rescate de un total de 18 personas de origen subsahariano localizadas en es Camí del Monestir.

En lo que va de año, las Pitusas han recibido 123 pateras con 2.040 migrantes. Un total de 18 de ellas llegaron a Ibiza con 265 personas a bordo. El resto, 105 embarcaciones, arribaron a Formentera con 1.775 migrantes.

Las Pitiusas estrenarán próximamente sus nuevas carpas para labores de acogida a migrantes en sus respectivos puertos, según informó la Delegación del Gobierno esta semana. Estas instalaciones servirán para contar con espacios más cómodos y equipados durante la realización de estos trabajos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.