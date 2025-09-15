Así es la amplia oferta de CAEB para profesionales y empresas

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) presenta una amplia y diversa oferta formativa para el último cuatrimestre de 2025, diseñada para atender las necesidades de profesionales y empresas en un entorno en constante cambio. Con un enfoque en la actualización de conocimientos y el desarrollo de nuevas competencias, la formación ejecutiva ofrecida por CAEB cubre áreas estratégicas clave para cualquier organización moderna, desde la dirección empresarial hasta la transformación digital y la gestión de equipos.

La línea Ejecutiva de CAEB acerca formación de alto nivel, con la colaboración de escuelas de negocios de referencia, universidades y consultorías especializadas, lo que garantiza una actualización constante y un aprendizaje adaptado a las demandas del mercado.

¿Qué programas ofrece CAEB y cuándo?

Entre los planes más destacados cabe remarcar, un año más, el Programa Avanzado de Dirección General (PADG), que alcanza su XXI edición consolidado como uno de los referentes más prestigiosos en la formación ejecutiva en España. Organizado por la patronal CAEB e impartido por IE Business School, este curso está diseñado para proporcionar a empresarios, directivos y gestores las herramientas necesarias para enfrentarse a los nuevos desafíos empresariales en un contexto global en constante evolución.

Este programa se celebrará en CAEB Palma desde el 20 de noviembre de 2025 hasta el 12 de marzo de 2026, ofreciendo una combinación de sesiones presenciales y aprendizaje online a través del campus virtual de IE Business School. Además, el enfoque práctico y dinámico del PADG asegura una transferencia inmediata de los conocimientos adquiridos al entorno empresarial de cada participante.

CAEB oferta otros programas avanzados, como el de Dirección de Recursos Humanos (X edición)

oferta otros programas avanzados, como el de (X edición) El Programa Avanzado de Coaching Ejecutivo

El Programa Avanzado de Equipos y Personal

El Programa Avanzado de Secretariado Ejecutivo , entre otros.

Formación bonificada

En la línea de formación bonificada también ofrece un amplio catálogo de cursos:

Inteligencia Artificial

Autocad

Elaboración de Nóminas

Contabilidad

Excel

Mindfulness

Líder Coach

Business English

Herramientas productivas de Microsoft 365, entre otros

Cabe destacar que la formación bonificada de CAEB trabaja para incrementar la penetración de la formación bonificada en las empresas, para así conseguir que el tejido empresarial de Balears pueda rentabilizar al máximo sus aportaciones en formación y cada empresa obtenga el retorno más adecuado a sus necesidades.