Asistencia al pie diabético: teoría y realidad

Un paciente se descubre una pequeña herida en el pie. No se ha dado cuenta de cuándo o cómo se la ha hecho. No duele. No pasa nada. Hay mucho trabajo últimamente. Pasan los días. Tiene una cita en el médico, pero no puede ir. Un fin de semana se toma un rato para sí mismo, se relaja, lee, anda descalzo, se sienta en la terraza y ve de nuevo esa herida, que ya es mucho más grande y su alrededor no tiene buen color. ¿Cómo se ha puesto así si no dolía? ¿Cómo podría haberse evitado?

En la sanidad pública, la investigación no siempre es visible, y menos aún si la protagonista es una enfermera. Pero Blanca Riquelme, especialista en Salud Pública e investigadora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), está decidida a cambiar esa realidad. Con una trayectoria que cruza la enfermería, la docencia y la investigación, lidera un ambicioso proyecto que busca prevenir el pie diabético desde donde realmente puede marcar la diferencia: la atención primaria.

«Muchas veces la enfermería trabaja desde la sombra», afirma Blanca. «Nuestro papel es fundamental, especialmente en prevención, pero no siempre se reconoce. Este proyecto también quiere visibilizar eso».

Irene de Castro, una de las impulsoras de iMplanta / Blanca Gelabert

El pie diabético

La diabetes afecta a más de 537 millones de personas en el mundo y en Balears alcanza a unas 73.800, es decir, un 6,3% de la población. Se estima que entre un 19% y un 34% de los pacientes desarrollará una úlcera en el pie a lo largo de su vida. El pie diabético se asocia a infecciones, ulceraciones o destrucción de tejidos y está vinculado a la neuropatía diabética y a la enfermedad arterial periférica.

Las consecuencias no se limitan a lo físico: suponen pérdida de autonomía, deterioro de la calidad de vida y un fuerte impacto social y familiar.

A pesar de que hasta un 80% de los casos podrían prevenirse con revisiones periódicas y educación sanitaria, en Balears solo un 13% de los pacientes con diabetes tiene registrada una exploración del pie. El indicador anual de cribado apenas llega al 1,5% y varía mucho entre centros de salud.

El coste económico también es significativo: se calcula que el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones (incluyendo curas, hospitalizaciones, intervenciones y amputaciones) supone entre 10 y 15 millones de euros cada año en el archipiélago.

El proyecto iMplanta

El proyecto iMplanta nace de la inquietud de Irene de Castro, enfermera comunitaria e investigadora predoctoral, que detectó una gran brecha entre el protocolo del pie diabético y su aplicación real en los centros de salud.

Su trabajo, dirigido por Blanca Riquelme, ha dado forma a una investigación aplicada que busca transformar esa realidad.

La metodología elegida es el Implementation Mapping, que no crea nuevos protocolos, sino que ayuda a que la evidencia existente se traduzca en la práctica diaria.

Hospitalizaciones por amputaciones de miembros inferiores en personas con diabetes en 2023 en Baleares / Fuente: Atlas de cuidados en diabetes, Ciencia de Datos y Salud (cienciadedatosysalud.org).

Para ello analiza barreras y facilitadores, define objetivos de cambio y diseña estrategias adaptadas al contexto local, como formación específica, materiales educativos o recordatorios en la historia clínica.

El equipo desarrolla herramientas prácticas diseñadas junto a los propios usuarios: guías visuales para profesionales, recordatorios en la historia clínica, sesiones formativas, materiales educativos para pacientes y procedimientos de derivación más claros. Todo ello se pondrá a prueba en un ensayo clínico aleatorizado por centros, con 10 centros de salud de Mallorca: la mitad aplicará la estrategia de implementación y la otra mitad seguirá con la práctica habitual. «Queremos que lo que ya sabemos que funciona realmente llegue a los centros de salud y a los pacientes», explica Blanca.

Qué dice el protocolo

El protocolo balear de asistencia al pie diabético se apoya en tres pilares: la prevención, mediante educación sanitaria, control de la glucemia, calzado adecuado y detección de factores de riesgo; el cribado anual obligatorio, que incluye exploraciones con monofilamento, diapasón, inspección del pie e índice tobillo-brazo; y la derivación escalonada, que ajusta la frecuencia de revisiones y la atención especializada según el nivel de riesgo del paciente.

No obstante, como subraya Blanca Riquelme, contar con un protocolo no basta: para que sea eficaz necesita formación, materiales adaptados y la implicación activa de profesionales y pacientes.

El pie diabético en cifras, para prevenir las complicaciones es importante conocer las cifras / Fuente: Blanca Gelabert

Participación activa

Una de las claves de iMplanta es implicar tanto a los profesionales como a los pacientes en la prevención del pie diabético. Desde la consulta, Margalida Serra, enfermera del centro de salud de Sa Pobla y referente en este ámbito, conoce bien las dificultades: «Es importantísimo tener un equipo estable; la rotación y la interinidad dificulta el seguimiento del pie diabético».

A ello se suma otro problema, explica, y es que la falta de continuidad complica también la formación, ya que no todos los profesionales llegan a estar al día en un tema tan específico.

La enfermera Margalida Serra realiza una exploración con monofilamento / Blanca Gelabert

Margalida señala que la carga asistencial, al menos en su centro, se ha ido adaptando con el tiempo y ahora permite interiorizar un poco más las rutinas que antes quedaban relegadas. El cribado del pie diabético, por ejemplo, debería realizarse en todas las personas diagnosticadas de diabetes, pero en la práctica muchas veces se retrasa o se pasa por alto. Y cuando el caso se complica, surge otra limitación: la escasez de podólogos en el sistema público.

También existe un factor económico que impacta directamente en los pacientes: productos básicos en la prevención, como las plantillas de descarga, no están cubiertos por la seguridad social, lo que obliga a las familias a asumir gastos que no siempre pueden afrontar.

No obstante, Margalida reconoce avances. Uno de ellos es que el protocolo balear está ahora disponible en la plataforma del Ibsalut, la herramienta que los sanitarios consultan a diario, lo que facilita su acceso y aplicación.

Sus observaciones coinciden con las barreras que ha detectado el equipo de iMplanta en la fase inicial del proyecto: falta de información y baja percepción del riesgo entre los pacientes, sobrecarga laboral y limitación de recursos en los profesionales, y una formación desigual debido a la alta rotación de personal. Al mismo tiempo, el proyecto identifica factores que pueden favorecer el cambio, como la implicación activa de los pacientes, el apoyo familiar, la formación continua de los equipos y el liderazgo de la enfermería.

«El proyecto no solo busca resultados clínicos», subraya Blanca Riquelme. «Queremos que mejore la comunicación entre enfermeras y gestores, que los pacientes se sientan partícipes de su salud y que se reduzcan las desigualdades».

Próximos pasos

Actualmente, el equipo se encuentra en fase de pre-reclutamiento, con el protocolo de estudio aprobado por el comité de ética y publicado en NST Trials.

Se prevé comenzar la selección de los 10 centros de salud participantes en septiembre, representando entornos urbanos y rurales.

Más allá de los resultados sanitarios, Blanca tiene claro que este proyecto es también una apuesta por la visibilidad de la enfermería en la investigación.

Por eso participan en iniciativas de comunicación científica y concursos de divulgación, para compartir conocimiento más allá de los muros de la academia.

«Hay que mostrar que la enfermería no solo cuida: también investiga, innova y lidera proyectos que cambian vidas», concluye.

Índice Tobillo-Brazo: lo esencial en el pie diabético

El índice tobillo-brazo (ITB) es una prueba diagnóstica sencilla que compara la presión arterial en el tobillo con la del brazo. Su objetivo es detectar problemas de circulación en las piernas, que pueden favorecer la aparición del pie diabético.

El procedimiento es rápido, indoloro y no invasivo. Basta con colocar manguitos de presión en brazos y tobillos y medir con un dispositivo Doppler.

Realización de la prueba de índice tobillo-brazo a una paciente / Blanca Gelabert

Los resultados se expresan en valores numéricos: entre 1.0 y 1.4 se consideran normales; por debajo de 0.9 indican enfermedad arterial periférica; valores inferiores a 0.4 señalan un problema grave de circulación, y por encima de 1.4 suelen reflejar arterias rígidas o calcificadas.

Su utilidad en el seguimiento del pie diabético es fundamental: permite identificar a tiempo la falta de riego sanguíneo, prevenir úlceras e infecciones y reducir el riesgo de amputaciones. Además, ofrece a los profesionales de la salud una herramienta eficaz para vigilar la evolución del paciente diabético y tomar decisiones terapéuticas de manera precoz.