Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas

«Tengo el placer de presentarme con parte de mi familia a la que tanto quiero. Soy empresario en el mundo del Real Estate y diseño de interiores. Me encanta viajar por el mundo y conocer las diferentes culturas y personas que llegan a través de mis maravillosas villas en la isla de Mallorca, España. Un fuerte abrazo. ¡Y no te olvides de vivir!». Así se presenta un supuesto empresario de Llucmajor, anfitrión de Airbnb con casi 1.900 evaluaciones en la plataforma. Según su perfil gestiona 19 viviendas turísticas muchas de "lujo" con más 300 plazas, el equivalente a un hotel de 150 habitaciones. Se trata, supuestamente, de una trama ilegal de alquiler vacacional que roba el número de registro de otros inmuebles turísticos para incluirlo en los anuncios de las propiedades que comercializa a través de internet multiplicando hasta por cinco las plazas de las licencias originales.

Airbnb oferta 19 viviendas vacacionales ilegales en Mallorca bajo el nombre del anfitrión Paco Garrido. / DM

Aparentemente, explota, con total impunidad, las «villas de lujo», una de ellas, Villa Marilyn, en es Caülls (Marratxí) en una zona residencial, denunciada en abril de 2024 por incivismo de los clientes. Sigue operativa para hospedar a 16 personas y en el anuncio aparece el número de registro de otra vivienda turística situada en la otra punta de la isla, Capdepera, con solo 3 plazas, según el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos del Consell de Mallorca, a cargo de las competencias en esta materia.

Ese es el modus operandi del supuesto Paco Garrido, anfitrión bajo cuyo nombre figuran en Airbnb la veintena de viviendas repartidas, principalmente, entre Palma y Llucmajor. Son villas para grupos, la mayoría de 25, 20, 16 personas (la más grande para 30 y la menor para 8 huéspedes) que publicita con licencias que se corresponden con otras viviendas vacacionales repartidas por los municipios de Mallorca con diferentes nombres comerciales y muchas menos plazas (9,8, 6 3 o 2).

El vecino de una de las casas turísticas ilegales: «En un par de horas en el ordenador localicé el fraude»

Así lo denuncia un vecino de Puigderrós, en Llucmajor, que lleva «años sufriendo molestias» de una vivienda turística vacacional. «Nos acabamos de dar cuenta de que no tiene licencia», dice pidiendo mantenerse en el anonimato. «Lo que más me indigna es que ese promotor gestiona 19 viviendas de modo completamente profesional».

Denuncia de cliente

El denunciante se ha ido «calentando» al tener problemas con la vivienda ilegal de su barrio y por eso destapa este negocio ilegal a gran escala que es habitual en las plataformas de alquiler vacacional. «Decían que tenían licencia y un amigo me explicó cómo funciona el registro del Consell y comprobé que no era así. Fui metiéndome en los desplegables de Airbnb y vi las otras propiedades que gestiona».

Entre las reseñas de los clientes de Paco Garrido hay muchos elogios, pero una usuaria, Charlène, se quejaba en junio de lo que vivió en Villa Aladin (15 plazas), en es Pil·larí, en Palma. «Nos molestó la policía, se llevó mi documento de identidad y me dijo que se trataba de un alquiler ilegal. Paco no paga sus impuestos, no tiene la certificación para poder alquilar esta vivienda y otras (...). Pagamos muy caro por un alquiler que no es legal», escribe en francés.

El número de licencia de Villa Aladin corresponde con Villa Mari Carmen, una vivienda vacacional de Portocolom (8 plazas). La gestiona Mallorca Holiday Properties. «No estábamos al corriente», reconoce su responsable. «La alquilábamos hace tiempo y está en nuestra web, pero aparece como cerrada porque ahora los propietarios están viviendo en ella», explican desde la firma inmobiliaria y del alquiler vacacional «todo legal con licencias», subrayan.

Este periódico ha comprobado el resto del listado facilitado por el denunciante. Villa Copacabana (Palma 25 plazas) usa la licencia de Finca Taconera (Artà, 6 plazas); Villa Sofía (Valldemossa, 12 plazas) la de Can Soler (Alcúdia, 8 plazas); Villa del Artista (Llucmajor, 30 plazas) la de Magnolia (Alcúdia, 8 plazas); Villa Petit Lujo (Llucmajor, 10 plazas) la de Can Bodeguita (Binissalem, 8 plazas); Villa Dolce Vita (Llucmajor, 11 plazas) la de Torres 24 (Pollença, 8 plazas); Casona Fan (Palma, 13 plazas) la de s’Olivera (Llucmajor, 6 plazas); Apartamento frente al mar (Llucmajor, 8 plazas) la de Casa Madona (Calvià, 8 plazas); Villa La Toscana Lujo (Algaida, 12 plazas) la de Son Antem (Algaida, 6 plazas), Villa Marilyn (Marratxí, 16 plazas) la de sa Vinyeta de Son Jaumell (Capdepera, 3 plazas); Villa Paulina Golf (Llucmajor, 10 plazas) la de Maclavi (Establiments, 8 plazas); Mansion Versace Lujo (s’Aranjassa, Palma, 20 plazas) la de Can Gómez (Manacor, 6 plazas); Palazzo Grande Bellezza (Sant Jordi, Palma, 10 plazas) la de Casa de la Playa (sa Ràpita, 9 plazas); Villa Dinastía (sa Torre, Llucmajor, 24 plazas) la de es Mollet (Andratx, 6 plazas) y Safari Villas Events (Llucmajor, 20 plazas) usa la licencia de una vivienda de Alcúdia.

Paco Garrido se presenta con una imagen familiar / DM

Villa La Pleta Campos, 12 plazas) sí que figura en el registro de Turismo con el número que se anuncia, pero con la mitad de plazas (6), y también Villa Sunset Boulevard Lujo (Puntiró, Palma, 16 plazas), que corresponde a Villa Puntiró (solo con 8 plazas). Otra, Villa Milenaria (Llucmajor) se anuncia sin número y Villa Flamingo Super lujo aparece con una numeración que no figura en el registro del Consell.

«Es muy grosero comprobar las direcciones reales de las viviendas vacacionales», dice el denunciante. «Es como que estuvieran utilizando la placa de tu coche», añade, sobre la usurpación que se está haciendo a los propietarios reales de estas licencias de alquiler vacacional. «Es ilegal e involucran a otro, con lo que es doblemente ilícito», censura.

Fuentes conocedoras de la lucha contra la oferta ilegal explican que es muy común esta práctica

Fuentes conocedoras de la lucha contra la oferta ilegal explican que es muy común esta práctica y las diferentes webs de comercialización turística están llenas de este tipo de fraude.

«¿Si en un par de horas con un ordenador localicé 19 anuncios ilegales no pueden hacerlo en el Consell?»

«¿Si en un par de horas con un ordenador localicé 19 anuncios ilegales no pueden hacerlo en el Consell», critica el mallorquín y saca a colación la última comparecencia del conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, para presentar «una radiografía» de la oferta ilegal en Mallorca según la cual hay 8.000 viviendas de alquiler vacacional que se anuncian sin tener licencia (más de 42.300 plazas turísticas). «¿Pero nadie comprueba los números de licencia publicitados?», critica.

Captura de una reserva para Villa Marilyn, en es Caülls, Marratxí, vivienda que ya fue denunciada el año pasado . / DM

«Será verdad lo que dice Gabriel Escarrer sobre que se dice mucho, pero no se hace nada con la oferta ilegal en casas vacacionales», concluye.