Punto y final al caso Sa Nostra: El fiscal acepta la última absolución

Se tomaron decisiones ejecutivas equivocadas, adoptadas en plena crisis económica, pero nunca hubo delito. Casi diez años después de presentarse las primeras denuncias contra los directivos de la antigua caja de ahorros de Baleares, sa Nostra, la justicia por fin ha puesto punto y final a todo el proceso. Dos sentencias se han dictado, por operaciones distintas, y en ambas los magistrados absolvieron a todos los ejecutivos, encabezados por Pau Dolç, Pere Batle y Rafel Oliver, este último responsable de Invernostra, la empresa propiedad de la caja de ahorros que se utilizaba para gestionar las operaciones inmobiliarias, que en el momento de bonanza, obtuvo millones de beneficio.

El pasado mes de mayo la Audiencia Nacional comunicó la última decisión tras un juicio que duró varias semanas. El tribunal acordó una sentencia absolutoria y, a diferencia del primer juicio, en esta ocasión la fiscalía, que pedía elevadas penas de prisión para los antiguos directivos, ha decidido aceptar la decisión de los jueces y renuncia a recurrir ante el Tribunal Supremo. La primera sentencia, también absolutoria, ya era definitiva y ahora sigue el mismo camino esta última decisión del tribunal. Por lo tanto, ya no queda ningún caso pendiente y la justicia devuelve todo el prestigio profesional a los antiguos directivos, que no hace tanto tiempo disfrutaron de una influencia social y económica en todas las islas. No en vano Sa Nostra fue, no solo la caja de ahorros más popular de Balears, sino sobre todo la más influyente.

La entidad financiera de Balears, con su historia centenaria, de pronto desapareció y no hubo más remedio que aceptar la absorción de un banco más poderoso. Ningún cliente supo muy bien que había pasado, pero estaba claro que esta absorción respondía a una grave crisis interna. La caja había perdido decenas de millones en inversiones que habían fracasados por la crisis del sector inmobiliario. El dinero quedó enterrado bajo los ladrillos de muchas promociones, tanto en las islas, como fuera de ellas, que quedaron sin construir porque en el periodo de crisis este sector entró en una fase prácticamente de ruina.

Desde que la abogacía del Estado, que representaba a la empresa pública que asumió el control de todos los productos tóxicos que tenía Sa Nostra, presentó las primeras querellas, a las que después se sumó la fiscalía, los jueces habían acordado el embargo de todos los bienes a nombre de los directivos. Son propiedades inmobiliarias que los ejecutivos no han podido disponer, ante la posibilidad de que en un futuro podrían haber servido para cubrir los daños económicos sufridos por la caja de ahorros. Pero al resultar absueltos y, por lo tanto, libres de cualquier culpa, el tribunal de la Audiencia Nacional ha ordenado levantar todas estas medidas preventivas que pesaban sobre estos bienes. Los acusados ya pueden disponer libremente de todos sus bienes, ya que no tienen más juicios pendientes.

Sa Nostra, al igual que otras cajas de ahorros de otras comunidades, desapareció de l sector económico del país. Las cajas se gestionaban bajo una exagerada influencia política y que en el periodo de crisis se vieron especialmente castigadas por la situación. Fueron negocios que invirtieron el capital de sus clientes en apoyar promociones inmobiliarias. Mientras las cosas iban bien, la economía progresaba y el valor de los pisos se disparaba, estos bancos ganaron decenas de millones de euros. Pero cuando la situación cambio y las empresas del sector del ladrillo se arruinaron, porque dejaron de vender pisos, las cajas de ahorros fueron directamente a la quiebra.

La última sentencia de la Audiencia Nacional, que se resolvió un caso relacionado con las inversiones que realizó Sa Nostra en una constructora con sede en Andalucía, los jueces fueron muy críticos con las decisiones que adoptaron los directivos bancarios. Definieron la gestión de «caótica», pero les salvó que ninguno de los acusados se metió un solo euro del banco en su bolsillo. Se perdió casi todos los millones que movía la entidad financiera y los activos que disponía dejaron de tener valor. Disponía de activos que estaban sobrevalorados y al caer el sector del ladrillo, dejaron de tener valor. Y de esta manera Sa Nostra perdió casi todo su patrimonio, aunque tuvo la suerte de ser absorbida por otro banco que pudo garantizar los ahorros de los clientes. Lo cierto, porque así se pudo demostrar, es que no existió ningún enriquecimiento personal. El dinero se perdió por decisiones equivocadas, pero no por la mala intención de los ejecutivos bancarios. de arruinar el negocio. Y es que el código penal no contempla la posibilidad de condenar a directivo que toma decisiones equivocadas, siempre y cuando no se apodere del dinero que no le corresponde.

Aunque todos los acusados han salido absueltos, ello no impide que haya quedado en evidencia los errores graves en la propia estructura que formaba la caja de ahorros. Empezando por el consejo de administración, que lo componían personas, elegidas por ayuntamientos o por partidos políticos (entre otros) que no tenían el más mínimo conocimiento del negocio bancario y aún así eran los responsables de aprobar todas las operaciones económicos, que al final llevaron a la desaparición de la caja de ahorros. Y ello se une al papel tan cuestionado que realizaron los integrantes de los comités internos, compuestos por profesionales expertos, que tenían que valorar los riesgos ante la concesión de préstamo. Y lo que ha quedado claro tras la intervención de la justicia es que Sa Nostra invirtió dinero que, desde el punto de vista financiero no tenía ningún sentido, entre otras cosas porque los directivos decidieron seguir aportando capital a las empresas constructoras, cuando era un mercado que vivía una situación prácticamente de quiebra.

Lo cierto es que Sa Nostra hoy en día ya no existe y al mismo tiempo ha desaparecido toda la actividad social que se desarrollaba alrededor de la caja de ahorros. Los centro de la tercera edad, repartidos por todos los barrios y por los diferentes pueblos de las islas ya forman parte de la historia. Como también ha desaparecido la cercanía y la total confianza que antiguamente existía entre el empleado de banca y el cliente, que acudía a la oficina para que le ayudaran a invertir los pocos, o muchos, ahorros que tenía depositados en la libreta. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que casi la todas las familias de Baleares tenían alguna cartilla en Sa Nostra donde guardaban sus ahorros. Aunque el banco desapareció, lo cierto es que el dinero no se perdió, pero fue gracias a que el Estado tuvo que invertir miles de millones de euros en el sector financiero, para que los depósitos económicos no desaparecieran.