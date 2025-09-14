Homenaje a Pere Sampol en Montuïri: "Hacen falta más políticos como él para afrontar la masificación"

Cinco meses después de su fallecimiento el pasado mes de abril, Montuïri despidió anoche a Pere Sampol con un sentido homenaje en el CEIP Joan Mas i Verd, en un acto organizado por Més per Mallorca que comenzó por la tarde y se prolongó bien entrada la noche ante unas 600 personas, entre ellas políticos, representantes de la sociedad civil y familiares.

La alcaldesa y familiar de Sampol, Paula Amengual, fue la encargada de abrir el acto: "Más allá de los cargos, fue un hombre coherente, íntegro y profundamente arraigado a la tierra. Para él, la política no era una herramienta de poder, sino de servicio". Entre las primeras filas, se pudo ver a la presidenta del Congreso y líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, flanqueada por varios políticos socialistas, y a multitud de dirigentes y miembros del partido ecosoberanista, desde Lluís Apesteguia hasta Neus Truyol, pasando por Kika Coll o Miguel Ángel Contreras, además del historiador y político del PSM Mateu Morro o el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, entre otros.

El homenaje se centró en tres coloquios que repasaron la trayectoria del exdirigente del PSM, desde su vertiente institucional, pero también desde su cara como líder y desde su faceta más íntima. Sampol fue una figura capital en el nacionalismo político de Mallorca como vicepresidente del Govern, senador en Madrid, regidor en Montuïri, diputado y conseller insular.

"Escuchaba al pueblo y lo convertía en estrategia", recordó el catedrático Sebastià Serra, que subrayó su rigor y su capacidad para integrar propuestas del tejido asociativo. Damià Pons reivindicó su papel en la consolidación del nacionalismo de izquierdas "de los ochenta hasta hoy" y en la normalización lingüística del catalán desde todas las áreas del Govern. "No fue un político monotemático, hablaba de todo y con conocimiento de causa", añadió.

La mirada desde Menorca la aportó Tuni Allès, que evocó su ley de Comercio, "pionera en el Estado, que entendía el comercio no solo como un sector de la economía, sino también como una pieza de las ciudades vivas". "Hacen falta más políticos como él para afrontar la masificación que sufre Baleares", aseguró, y añadió que Sampol, si viviera hoy, "hubiera dicho claramente que lo de Gaza es un genocidio".

En un coloquio sobre su liderazgo, Mateu Morro dibujó a un dirigente que "nunca se aferró a los cargos", capaz de ceder paso cuando tocaba y de ligar palabras con hechos: "El éxito de un líder es el éxito de un grupo, y Sampol lo sabía". Maria Antònia Vadell aportó el retrato de un diputado meticuloso y cuidado, siempre con la corbata bien puesta, discursos preparados durante horas y sometidos a las crítica de su equipo antes de bajar al pleno: "Pere Sampol fue un político querido, respetado y admirado por todos".