Grifos de cerveza, discotecas, chefs, minibuses y literas: así funciona el alquiler turístico ilegal en Mallorca
En la red de viviendas turísticas ilegales que oferta el anfitrión Paco Garrido no faltan detalles para alojar a cuantos más clientes mejor
«Cuiden la villa como si fuera suya, tiene para nosotros un valor sentimental y económico muy importante». El anfitrión Paco Garrido se pone tierno en sus anuncios en Airbnb y tienen tres obsesiones: que no se hagan «fiestas ilegales» en la red de viviendas ilegales que alquila a turistas, que no se lleven un chef «ajeno» de su plantilla de catorce y colocar literas.
Se trata de «un tinglado bien montado», dice el vecino de Palma denunciante del fraude del supuesto empresario de Real Estate y diseño de interiores que anuncia en Airbnb al menos 19 viviendas ilegales usurpando el número de licencia de otros inmuebles vacacionales.
Pago Garrido ofrece traslados en minibús. Trabaja con Click Rent «para ofrecer una flota de vehículos a precios inigualables» y en sus villas no falta la cerveza. Hay «un espectacular grifo de cerveza» y mesa de billar, camas balinesas, piscinas, jacuzzi, barbacoa, toboganes, mesa de ping-pong, cancha de voleibol, discoteca interior...
Una de las viviendas, Villa Marilyn, en es Caülls, Marratxí, que fue denunciada en abril del año pasado por los vecinos, se anuncia con una discoteca dentro para evitar fiesta en la parte exterior, práctica que se replica en varias de las villas de Paco Garrido
Cuando hay toboganes, como en la Villa del Artista, se avisa que estarán supervisados por «un socorrista de nuestro equipo», con «dos horas gratis de tobogán todos los días» antes de las 13 horas.
Hay villas que se ofrecen para bodas, ceremonias o «cenas elegantes en la piscina»
Hay villas que se ofrecen para bodas, ceremonias o «cenas elegantes en la piscina», rezan los anuncios. Cuando se van los clientes llega una furgoneta «sin identificar con las limpiadoras» y dejan todo listo para volver a empezar, explica el denunciante.
Una vivienda vacacional no puede superar la capacidad que dicta la cédula de habitabilidad
Nunca faltan las literas para apiñar gente. En teoría una vivienda vacacional no puede superar la capacidad que dicta la cédula de habitabilidad. «Meten a la gente a troche y moche». El número máximo que admite Airbnb en una reserva son 16 personas. Estas villas admiten hasta 30.
