El Gobierno pide a plataformas digitales la retirada de los anuncios de 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales, según ha señalado el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez en nota de prensa.

Ahora, las distintas plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.