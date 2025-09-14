El Gobierno pide a plataformas digitales la retirada de los anuncios de 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares
Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado julio, pero que no lo han obtenido
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.
Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales, según ha señalado el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez en nota de prensa.
Ahora, las distintas plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla
- Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB
- Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
- Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
- Ni ensaimada ni ‘arròs brut’: este es el plato típico preferido por los ciudadanos de Baleares
- Dos médicos de Son Espases firman un estudio europeo sobre los efectos de la cocaína en Urgencias
- El control accionarial de Melià pasa a los seis hijos tras la muerte de la viuda de Escarrer