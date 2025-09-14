Fernando Rubio, conseller de Movilidad: «No habrá más autopistas en Mallorca, pero las carreteras se tienen que mejorar»

¿Cómo está la situación del carril bus-VAO? ¿Hay entendimiento con la DGT para tomar una decisión?

Presentamos un informe de acuerdo con la normativa de trazado que no puede ignorarse por parte de la DGT, sino que tiene carácter vinculante y decisivo, tanto para pedir la implantación de un carril bus-VAO como para pedir su retirada si no se cumplen las condiciones. El informe afrontaba tres cuestiones importantes. La primera era la seguridad: había habido un aumento del 50% de la siniestralidad en el carril de entrada a Palma desde el aeropuerto. Esto no ocurría en el sentido contrario, hacia el aeropuerto. El segundo tema era el transporte público: ese carril no estaba siendo utilizado por los autobuses por las dificultades que tienen al maniobrar hacia la derecha debido a la línea continua. En consecuencia, no se utilizaba. El tercer tema era el colapso y la saturación: una de las arterias principales de acceso a Palma se bloqueaba, y eso hacía que se buscasen rutas alternativas que también terminaban embotellándose.

De momento han quitado el bus VAO porque hay obras. Si no se alcanza un acuerdo, ¿habrá conflicto?

Hay un escenario deseable: que haya coordinación y colaboración entre las dos administraciones. He escuchado al director de la DGT en Baleares decir que es muy difícil que una infraestructura de estas características funcione sin entendimiento y consenso. Queremos ir por ese camino.

Prevén una obra importante en Sant Llorenç para evitar otra ‘torrentada’.

Nos encontramos con un proyecto prácticamente paralizado. Era una tramitación complicada y compleja, pero es fundamental, porque pronto se cumplirá el aniversario de una tragedia en la que hubo muchas víctimas. El proyecto inicial, de unos 4 millones de euros, no daba una solución efectiva: preveía una evacuación de 104 toneladas por segundo de agua. Nuestros técnicos han trabajado en un nuevo proyecto que cuadruplica esa capacidad, con diez puntos de evacuación y casi 500 toneladas por segundo.

¿Cuándo se aprobará la limitación de entrada de coches?

Es complicado que esté lista ya este verano. La proposición de ley está prácticamente redactada. Se ha hecho el trabajo técnico y ahora estamos en la negociación política. Nos hemos emplazado los partidos a finales de septiembre para estudiar propuestas, aprobar el texto en el pleno y remitirlo al Parlament en octubre o noviembre. Allí deberá seguir toda la tramitación. Por tanto, no llegará a tiempo para este verano, pero es una norma muy importante: la primera vez que se impulsa una medida de estas características en Mallorca. La ciudadanía la reclama y, con precedentes como Ibiza o Formentera, será una herramienta fundamental. No solo regula la entrada de vehículos, también habla de movilidad sostenible: vías cívicas, aparcamientos disuasorios, limitaciones temporales en zonas saturadas, como en Formentor, donde ya funciona con éxito en coordinación con la DGT. La ley permitirá aplicar medidas proporcionadas según la saturación, tras estudios de carga.

El Govern ha renunciado a poner un impuesto a los rent a car por exigencia de Vox. ¿Es un error?

Todo el mundo conoce cuál es la opinión del Partido Popular. Apostando por un modelo de movilidad sostenible y por desarrollar las carreteras de Mallorca. Por tanto, en esa línea se debe seguir trabajando. Nosotros continuaremos aportando y gestionando.

Según los datos oficiales, los atascos se han reducido en Mallorca, pero los residentes siguen teniendo problemas diarios.

Se debe impulsar una ley de movilidad sostenible que pueda regular las entradas, pero también hay que mejorar nuestras infraestructuras. Ambas medidas no son incompatibles, sino complementarias. A veces se nos critica políticamente diciendo: “Hace falta menos coche, no tocar las carreteras”. Pero las carreteras se tienen que mejorar. No hablamos de construir más autopistas, porque las que se tenían que hacer ya están hechas, sino de mejorar infraestructuras y carriles. Por ejemplo, la autopista de Inca, en el acceso a la vía de Cintura, sufre retenciones muy importantes. Allí hay muchos coches, pero la infraestructura también necesita mejoras. Lo mismo en la autopista del aeropuerto o en el tramo hacia s’Arenal y Can Pastilla, donde se añadió un carril y se ha notado. También en la vía de Cintura, donde se amplió un tramo. Además, la coordinación es fundamental, porque siempre hay que impulsar un transporte público de calidad. La Dirección General de Movilidad trabaja en la ampliación del transporte público, en mejorar las líneas del TIB, y en la apuesta por el tren: tanto el de Llucmajor como el que llegará al puerto de Alcúdia. Todas estas medidas contribuirán a reducir la presión sobre nuestras carreteras.

¿Qué sentido tiene que el Consell impulse un plan en materia de carreteras y movilidad pero no cuente con las competencias en transporte terrestre?

El Estatut establece que las competencias en materia de transporte corresponden a los consells insulares, pero todavía deben transferirse. El transporte público en Mallorca es una competencia muy potente: hablamos del TIB y del servicio ferroviario. Claro que estamos dispuestos a recibirla, pero las cosas deben hacerse bien. No queremos repetir traspasos mal hechos, mal planteados y sin recursos, como ocurrió en la pasada legislatura con las competencias de Turismo. Tiene que ser un traspaso por fases, bien regulado, con suficiente personal y medios. Mientras tanto, participamos en el Consorcio de Transportes de Mallorca, donde el Consell tiene voz. Tenemos reuniones mensuales con la directora general Loreto Vallès. Esa es la clave: coordinación con el Govern. No renunciamos a las competencias, pero deben transferirse de forma ordenada, con las fases adecuadas.

¿Cree que la saturación en las carreteras puede tener un impacto negativo en el turismo?

Cuando hay saturación y una carretera está colapsada, lo que falta es movilidad y libertad de circulación. El mensaje al turista debe ser positivo: somos un buen destino, con infraestructuras e instalaciones de calidad. Pero las cosas se deben hacer bien y de manera ordenada. Apostamos por un turismo de calidad y por infraestructuras sostenibles.

La oposición critica que desde su departamento solo se hacen carreteras y obras, y no se apuesta por el transporte público.

El Pacto no tuvo el coraje de hacer un estudio de carga. Lo anunciaron, pero no lo hicieron. Ese estudio detecta problemas y soluciones: la monitorización de aparcamientos en lugares como Sóller, sa Calobra o destinos turísticos, puesta en marcha este verano y que ha funcionado muy bien; o el plan de aparcamientos disuasorios, para que el residente deje el coche y use el transporte público. También el plan de vías cívicas: 45 millones de euros de inversión para 60 km en toda la isla, uniendo núcleos no solo con carreteras, sino con vías para bicicletas, peatones o caballos. En ocho años no aprobaron una ley de movilidad sostenible ni limitaron la entrada de vehículos.

Uno de los puntos conflictivos este verano, como ya sucedió en los anteriores, es el acceso a Sóller. Los residentes entienden que no se está dando una solución al problema. ¿Hay algún proyecto o estudio que pueda ayudar a que no se colapse?

Sóller es uno de los puntos prioritarios en cuanto a saturación. En determinadas épocas, especialmente en verano, sufre mucho, por ejemplo cuando llueve y se produce el “efecto nube”: la gente no va a la playa y se concentra en Sóller y en el puerto. Estamos en contacto permanente con el Ayuntamiento. Tenemos previstos dos aparcamientos disuasorios, incluidos en el Plan Especial del Consell, que serán prioritarios. También hemos implantado este verano el plan de monitorización en el túnel, con servicio de control. Y trabajamos en un proyecto de mejora de la carretera desde Palma al Port, con una inversión importante. Las obras podrían comenzar antes de que termine esta legislatura. Otro problema era el aparcamiento en la cuneta de la carretera. Con nuevos espacios públicos de estacionamiento, esa situación se corregirá. Además, deben contar con transporte público para que los desplazamientos sean efectivos. Con estas medidas, creo que lograremos revertir la situación.

Ha habido seis muertos más en las carreteras de Mallorca que en el mismo período del año pasado. ¿Qué está pasando? ¿Las carreteras son más inseguras? ¿Es un problema de los conductores?

Por desgracia, es un problema grave. Los datos deben estudiarse. Tenemos elaborado un estudio de puntos de concentración de accidentes y priorizamos nuestras actuaciones en base a esos puntos negros. Es fundamental la coordinación con la DGT, que es competente en tráfico. Nosotros, como titulares de las carreteras, debemos mejorarlas. Por desgracia, muchas muertes se deben a factores imputables a los propios conductores: exceso de velocidad, consumo de alcohol, distracciones. Aunque la mayoría de siniestros responden a esas negligencias, vigilamos especialmente los puntos con más siniestralidad mortal y actuamos de manera prioritaria.

En los últimos años ha habido problemas en las carreteras de la Serra de Tramuntana: ruido, carreras ilegales… ¿Aumentarán la vigilancia?

En la Serra ya se han tomado medidas: repavimentación, reducción de velocidad, líneas continuas… todo para garantizar mayor seguridad. Pero también trabajamos en vigilancia. El Consell apuesta por un sistema de cámaras de seguridad para controlar el estado y el buen uso de las carreteras. Está pendiente la adjudicación para instalarlas, primero en la Serra y después en el resto de Mallorca. Serán unas 40-50 cámaras con sonómetros para medir ruidos. El concurso está a punto de licitarse. Una vez adjudicado, es una instalación rápida y sencilla: en unos meses podrían estar funcionando. Hemos trabajado con la DGT para coordinarlo, porque se necesitaba autorización y homologación de las cámaras. Queremos que, si detectamos una irregularidad, esas imágenes o registros se trasladen a la DGT, para sancionar o enviar a la Guardia Civil si es necesario. Este será uno de los temas que trataremos en la próxima reunión con el director provincial de Tráfico. Estoy convencido de que habrá buena disposición, porque son medidas que nos interesan a todos.