Los estudiantes de la UIB protestan por los precios: «El menú es carísimo para tratarse de una universidad pública»

No tener ni un duro es el día a día de cualquier estudiante universitario. Colarse en el bus, racanear para conseguir cafés gratis y tomar el pelo a los camareros del bar para conseguir descuentos son solo algunas de las pequeñas pillerías que se cometen para ahorrar todo el dinero posible, que luego se malgasta entre cervezas y fiesta. Ante esta situación, es vital que el menú de la universidad sea lo más barato posible si uno tiene que pasar allí muchas horas. Un hecho que resulta extraño en la UIB, la universidad con los menús de cafeterías más caros de todo el país.

La escalada de precios ha hecho que en pocos años un menú completo pase de 7 a casi 10 euros. Por un euro más de lo que cuesta el menú en la UIB, uno puede comer en algunos de los mejores bares de Palma. Y es que un estudiante que comiera todos los días gastaría la friolera de casi 200 euros al mes, sin contar cafés, bebidas y otros elementos imprescindibles en la vida universitaria.

El rey de la universidad

No se puede hacer un repaso de las cafeterías universitarias sin empezar por el Mateu Orfila, el único bar que permaneció abierto en toda Mallorca durante la pandemia. Cuna y origen de la mítica asignatura de «introducción al botellón» que pocos catearon durante aquella época.

Actualmente, el bar ha alcanzado la barrera psicológica de los 10 euros por menú. Aun así, el Mateu Orfila es un espacio conquistado por el estudiantado, pero está claramente más enfocado al profesorado y al personal docente e investigador. Los menús son saludables, con opciones de carne, arroz, legumbres y platos equilibrados.

En el Mateu Orfila el precio llega hasta los 10 euros. / Pere Morell

«Este lugar está increíble para socializar, para tomar cervezas, cafés o bocatas», explica Júlia Amengual. Sin embargo, la estudiante reconoce que no suele pedir el menú porque, «aunque no es caro para ser un menú, sí que lo es para estar en una universidad».

Punto de encuentro habitual entre filósofos y físicos, el Mateu Orfila sigue siendo el rey. Su terraza está permanentemente llena, de estudiantes, mientras que profesores e investigadores ocupan el restaurante.

Dominio del tupper

En la facultad de Ingenierías, el Anselm Turmeda, el menú cuesta 9,75 euros, aunque es más común ver a gente comiendo con su tupper que en el restaurante.

«El precio del menú es carísimo para ser una universidad pública», explica Alejandra Gómez. La estudiante asegura que debe quedarse a comer muchos días por las optativas y porque se queda a estudiar, «y si no llevara el tupper me arruinaría».

En la cafetería del Anselm Turmeda hay más gente consumiendo de un tupper que del menú. / Ana B. Muñoz

En la facultad de Magisterio, el Guillem Cifre, el menú también cuesta 9,75 euros, pero si se añade un refresco, son 1,20 euros más. El menú es bastante sano: incluye ensalada y un segundo plato de pescado; no incluye café, solo postre.

«No está mal, pero es excesivo; si costara un poco menos, ya comería aquí tranquilamente», explica Francina Pascual.

Comedores cerrados

Algunas facultades, directamente, ni siquiera han abierto su comedor. En el caso del Ramon Llull, las obras ya provocaron problemas el curso pasado debido al ruido y al cierre de la biblioteca.

«Este año el Ramon Llull no ha existido. No entiendo por qué no hacen las obras en verano», comenta un estudiante con resignación.

La situación también ha afectado a la cafetería. «Hasta octubre no habrá menús en el Ramon Llull», explica una de las camareras del centro. Las obras, que han generado indignación entre el alumnado, también han repercutido en la oferta alimentaria.

El bar de la facultad nunca tuvo buena reputación, pero en años anteriores, el menú costaba 7 euros, y el medio menú —sin café— 4,50. Ahora, el precio se acerca peligrosamente a los 10 euros. Si el camarero era amable, incluso se podía repetir del primer plato, siempre que fuera de cuchara.

Varias facultades han comenzado el curso sin que su servicio de comedor esté abierto

«Hasta octubre, nada. ¿No ves cómo está la cosa?», señala la camarera, señalando el caos de la obra que todavía impide la reapertura del comedor.

En el Jovellanos, la facultad de Economía y Empresa, el comedor no abrirá hasta el lunes. La cafetería no permite la entrada de comida externa al bar, aunque en la práctica nadie cumple con esta norma. Es más bien una declaración de intenciones que antaño ya fue motivo de polémica, provocando roces entre el bar y los alumnos.

La cafetería del Campus Esport solo ofrece un plato del día. No obstante, para ser el bar del gimnasio, tiene buena reputación entre los estudiantes.

«En el Campus Esport son muy simpáticos, la comida es muy buena y el precio está bien», opina un estudiante del Jovellanos que acude al bar. «El trato es muy bueno y la comida también», añade. Resulta curioso, siendo el único comedor que está fuera del circuito universitario habitual.

En la cafetería del gimnasio solo se ofrece plato del día. / Pere Morell

«Prefería caminar 10 minutos hasta el Campus antes que quedarme a comer en mi facultad», sentencia el joven.

Front d’Estudiants

«La excusa que ponen para subir los menús es que ha subido el precio del coste de las cosas. Nosotros ya trabajamos antes del verano para ver si se podía solucionar», explican fuentes del Front d’Estudiants a les Illes Balears.

Desde el colectivo reclaman la implantación del llamado «modelo granadino», que ofrece un menú diario a 3,50 euros para el alumnado y a 4,50 euros para el personal investigador. Un sistema público, financiado por la propia autonomía, que incluye dos menús diarios.

El año pasado, el Front ya llenó de pegatinas algunas facultades para denunciar la situación. En ellas se aseguraba que, por un euro más de lo que costaba un menú en la universidad, uno podía comer en el polígono industrial.

La hamburguesa y el bocata seguirán triunfando entre la juventud: opciones no tan nutritivas, pero que siguen siendo tan baratas como accesibles para los futuros ingenieros, maestros, filósofos y físicos mallorquines.