Escala en Palma de una fragata de la marina canadiense

Se trata de una nave que entró en servicio en junio del año 1996

Escala en Palma de una fragata de la marina canadiense

Manuel R. Aguilera

Manuel R. Aguilera

A primeras horas de la mañana de ayer sábado llegó al puerto de Palma la fragata canadiense St. John’s.

Se trata de una nave cuyas principales características son: eslora 134,2 metros, manga 16,5 metros, con un desplazamiento de 4.795 toneladas, pudiendo alcanzar los 30 nudos. La St. John’s entró en servicio en junio del año 1996 y fue construida precisamente en los astilleros Saint John Shipbuilding. Posee capacidad para operar con un helicóptero y como armamento puede llevar misiles Harpoon y Sea Sparrow, así como lanzadores de torpedos y un cañón de 57 mm.

Este buque pertenece a la clase Halifax que está compuesta por 12 barcos, y que es bastante conocida en el puerto de Palma dado que ya lo visitaron con anterioridad otras naves de la serie, como la Regina, la Halifax, la Fredericton la Toronto, o la Charlottetown. Precisamente la St. John’s ya estuvo en Palma en mayo del 2017.

