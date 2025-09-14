Escala en Palma de una fragata de la marina canadiense
Se trata de una nave que entró en servicio en junio del año 1996
A primeras horas de la mañana de ayer sábado llegó al puerto de Palma la fragata canadiense St. John’s.
Se trata de una nave cuyas principales características son: eslora 134,2 metros, manga 16,5 metros, con un desplazamiento de 4.795 toneladas, pudiendo alcanzar los 30 nudos. La St. John’s entró en servicio en junio del año 1996 y fue construida precisamente en los astilleros Saint John Shipbuilding. Posee capacidad para operar con un helicóptero y como armamento puede llevar misiles Harpoon y Sea Sparrow, así como lanzadores de torpedos y un cañón de 57 mm.
Este buque pertenece a la clase Halifax que está compuesta por 12 barcos, y que es bastante conocida en el puerto de Palma dado que ya lo visitaron con anterioridad otras naves de la serie, como la Regina, la Halifax, la Fredericton la Toronto, o la Charlottetown. Precisamente la St. John’s ya estuvo en Palma en mayo del 2017.
