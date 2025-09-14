Educación cambia a la inspectora de Son Canals en plena investigación

El eslogan «Un turista, un amigo» incluye a Mikel Antza, el antiguo dirigente etarra que ha logrado retrasar una citación judicial gracias a sus vacaciones en Mallorca. En otro departamento, la conselleria de Educación acaba de sustituir a la inspectora del CEPA de Son Canals, en plena investigación y supervisión de este Centro de Educación Para Personas Adultas. La destitución de facto carece de justificación técnica y posee una motivación estrictamente política. El departamento del Govern niega oficialmente este enfoque, para reconocer «en efecto» la supresión pero atribuyéndola a que «ha habido incorporaciones y jubilaciones». Ningún alto cargo defiende esta versión, emitida por los portavoces educativos.

Los dirigentes de Educación han admitido que tenían «un problema» ante «la avalancha» de denuncias formuladas sobre Son Canals, según el «voluminoso» expediente al que ha tenido acceso este diario (siempre he deseado escribir esta frase), con derivaciones más allá de las académicas. Este diario ha entrevistado también a personas que figuran en la lista de la docena larga de denunciantes, todas ellas bregadas en el orbe de la enseñanza y alarmadas ante una situación que no habían sufrido antes, según propia confesión. La cúpula de la conselleria ha excluido explícitamente a Marga Prohens de la sustitución que de facto desacredita la investigación, pero ha admitido implícitamente que una decisión de ese calibre no puede adoptarse sin el conocimiento del conseller, Antoni Vera. A través de sus portavoces, Educación se mantiene en que «se ha producido una redistribución de centros, y Son Canals es uno de los afectados, sin más».

Las causas y efectos de la sustitución de la inspectora se aprecian con claridad al desplazar el foco a Son Canals. Pocas horas después de conocerse la decisión, el director del centro Bartomeu Cardell se dirigía al claustro en un extenso comentario de la buena nueva, porque «la tarea que hacemos necesita siempre de un acompañamiento respetuoso y profesional por parte de la Administración, y confío en que con este cambio ganaremos en este sentido». Si se «ganará» en «respeto» y «profesionalidad», quedan claras las carencias que se advierten en la anterior inspectora. Esta valoración contradice la sensación de normalidad que se empeñan en distribuir los portavoces de la conselleria.

«Quiero compartir con vosotros una noticia relevante para nuestro centro», señalaba Cardell, «a partir de este curso contaremos con un nuevo inspector de Educación». El director de So n Canals destacaba que «este cambio supone una nueva etapa en la relación con la Inspección Educativa», otra observación que resalta un viraje radical de las coordenadas inspectoras, frente a las rutinarias «incorporaciones y jubilaciones» de la conselleria. Según el director, la sustitución de la inspectora en plena investigación «estoy convencido de que nos permitirá establecer una colaboración más cercana, constructiva y adaptada a las necesidades del alumnado y de nuestro proyecto educativo». De donde se desprende que la expulsada pecaba de lejana, y que estaba desligada de la impecable labor educativa allí desarrollada.

La inspectora sustituida deja paso a un colega perfectamente al tanto de las numerosas irregularidades documentadas en la investigación, que van desde gastos y horarios a cuestiones de ámbito personal. Por supuesto, la suerte corrida por su compañera muestra el camino a seguir al nuevo inspector, si desea evitarse problemas. En relación al expediente, los portavoces de Educación se mantienen en que «todo sigue su curso» . La misiva del director de Son Canals concluye jubilosa que «como sabéis, hemos defendido siempre los intereses de nuestro centro con firmeza y rigor, y por eso estoy satisfecho de poderos transmitir esta noticia». La satisfacción ante la sustitución deja claro el parte de vencedores y vencidos, aparte de reflejar una alegría curiosa si se tratara solo de banales «incorporaciones y jubilaciones».

Esta semana ha fallecido a los 97 años Isabel Adelaida Ribas Vives, la señora de Son Marroig y nieta del secretario de s’Arxiduc. El mirador de su finca de Sa Foradada ofrece las mejores puestas de sol privadas. / DM

En la imagen que hoy nos ilustra, acaba de fallecer una de las grandes damas de la isla. Isabel Adelaida Ribas Vives era la señora de Son Marroig, la possessió de sa Foradada, en cuanto nieta del secretario y heredero universal de s’Arxiduc, el mallorquín Antonio Vives Colom. Su finca ofrece las mejores y más concurridas puestas de sol privadas de Mallorca, según se observa en la fotografía. Cabe recordar a mis confidentes, quejosas por la enormidad del restaurante sobre el abismo, que el conjunto de ocio, el parking y el diminuto mirador que un día se quiso de pago tienen un dueño. Solo quedaba al margen el servicio de la ORA ya cancelado, al igual que ha desaparecido el local paellero sobre el peñasco que idolatraba Kate Moss y que sirvió de escenario a ‘El infiltrado’ de John le Carré, con Hugh Laurie, Tom Hiddleston y sobre todo Elizabeth Debicki. De hecho, el ayuntamiento de Deià pleiteó como era su obligación para que el camino de descenso hacia la mítica piedra agujereada que han recorrido todos los mallorquines tuviera carácter público, y el año pasado perdió la acción judicial.

Reflexión dominical cíclica: «La novedad es que la historia se repita tan deprisa».