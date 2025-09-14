Una casa de vacaciones en Mallorca casi ocupada: “Huéspedes” quieren entrar pese a tener la reserva cancelada

Podría tratarse de una nueva táctica para intentar acceder a casas o apartamentos en Mallorca: un lector del Mallorca Zeitung, propietario de una vivienda en el suroeste de la isla, relata un incidente que le preocupa. El austríaco suele alquilar su casa en las épocas en las que él no está en Mallorca. Publicó la propiedad en varias agencias, entre ellas Fincallorca, una marca de Novasol.

En agosto llegó una reserva para la casa a partir del 3 de septiembre. Hasta ahí, todo normal. La gestión debía hacerse a través de Novasol, sin embargo, hubo problemas con el pago, la tarjeta de crédito facilitada por los supuestos huéspedes no tenía fondos, explica el austríaco. Además, el nombre también despertaba sospechas, la reserva se hizo a nombre de un tal Mohamed Ali.

Pago no realizado

La reserva entró en el sistema y fue registrada como válida, al menos hasta que este detectó que no se había efectuado el pago con la tarjeta. “En ese momento, los supuestos inquilinos ya habían recibido la confirmación de la reserva con la dirección exacta de la casa”, señala el austríaco. El 25 de agosto, Novasol envió un correo a Mohamed Ali informando de que la reserva quedaba cancelada por falta de pago.

El propietario no sospechaba nada y pensó que el asunto estaba resuelto. La tarde del 3 de septiembre saltó la alarma de su sistema de seguridad: varias personas jóvenes intentaban forzar la puerta de su casa. La cámara proporcionó pruebas claras. Diez minutos después del primer aviso, la Policía Local estaba en el lugar y tomó los datos de los supuestos intrusos. Al parecer, no había suficientes indicios para detenerlos.

¿Solo una confusión?

La policía, consultada por MZ, no quiso hacer más comentarios. El caso se remitió a la Guardia Civil, que se encarga de este tipo de incidentes. Su portavoz declaró no estar al tanto del caso ni de sucesos similares. También un empleado de Novasol, encargado de las reservas, afirmó por teléfono que no había oído hablar antes de una nueva táctica de este tipo. ¿Fue entonces todo un malentendido?

El propietario, sin embargo, tuvo la impresión —por las reacciones de la policía y de Novasol— de que no era la primera vez que ocurría algo parecido. Está convencido de que se trató de un intento de robo en su casa. De hecho, al día siguiente Novasol le envió un correo confirmando que se trataba de un “fraude”.

Dos intentos más

Su impresión se reforzó al comprobar que los supuestos huéspedes regresaron dos veces más el jueves, pocas horas después del primer intento, para volver a tratar de entrar en la casa.

Además, el austríaco advierte de que hoy en día es muy fácil saber la disponibilidad de una vivienda gracias al número ETV que deben tener todos los alquileres vacacionales en Baleares. En efecto, basta con introducir ese número en Google para encontrar enseguida páginas de agencias con el calendario de ocupación. Una presa aparentemente fácil para intrusos.

En lugar de eso, un hotel en Magaluf

¿Y qué dicen los acusados? Una llamada al número francés del supuesto inquilino Mohamed Ali llevó a una breve conversación con un joven, que confirmó que él y sus amigos estuvieron esa noche frente a la casa del austríaco.

Su versión, sin embargo, es diferente: “En el momento de la reserva no teníamos suficiente dinero en la cuenta, pero yo no me di cuenta”. Asegura que no sabía nada antes de llegar y niega haber recibido notificación alguna de cancelación por parte de Novasol.

Confirma también el encuentro con la policía, que tomó los datos del grupo. “Los agentes nos aconsejaron que buscáramos un hotel en Magaluf”, cuenta Mohamed Ali. Y así lo hicieron: pasaron una semana de vacaciones en Mallorca “con mucha fiesta”.