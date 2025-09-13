Una ONG pide que se localice una patera con 13 personas que salió el martes hacia Mallorca

La entidad Alarm Phone ha pedido que se localice una embarcación tipo patera con 13 personas a bordo que partió la madrugada del pasado martes de la localidad de Boumerdes, en Algeria, rumbo al sur de Mallorca.

Así lo ha alertado este sábado en un mensaje en redes sociales esta organización de apoyo independiente para personas que cruzan el Mediterráneo hacia Europa.

Desde la entidad han reconocido que están preocupados por este grupo de inmigrantes que se embarcó en el bote con el fin de alcanzar la isla balear. "Estamos preocupados por ellos y esperamos que los rescaten pronto", recoge el mensaje.

A finales del pasado mes, medios aéreos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo ya pusieron en marcha un dispositivo para tratar de localizar a los 15 inmigrantes desaparecidos en dos pateras días atrás en aguas de Baleares.

En lo que va de año 282 embarcaciones tipo patera han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas del archipiélago, que han transportado a 5.245 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.