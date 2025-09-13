La construcción mallorquina vive unos meses ‘dorados’ por el alza de la inversión privada y pública

La construcción mallorquina está viviendo unos meses ‘dorados’ ayudada por las medidas adoptadas por el Govern balear en torno a la vivienda y por la llegada de fondos europeos que están impulsando la obra pública. Y el fuerte incremento de la inversión que este sector está aglutinando durante este año va a tener previsiblemente su continuidad durante 2026, según pronostica la directora general de la asociación balear de constructores, Sandra Verger, ya que aunque se espera una desaceleración en la actuación pública al concluir el plazo para impulsar proyectos con dinero de la Unión Europea, se prevé que los fondos destinados los proyectos residenciales seguirán evolucionando al alza. En estos momentos, se admite, el principal problema en torno a esta actividad es la dificultad para encontrar trabajadores cualificados con los que desarrollar todas las obras que hay que poner en marcha.

En el conjunto de Balears, la inversión privada en construcción registrada durante los seis primeros meses del presente ejercicio ha alcanzado un valor de 1.061,4 millones de euros, con un incremento del 37,5% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. En el caso de Mallorca, esa cuantía se sitúa en los 742,3 millones, con un repunte del 31,3%. Tanto el dato insular como el del conjunto del archipiélago tienen un mismo protagonista: la actividad generada en torno a la edificación de viviendas.

Sandra Verger, directora general de la asociación balear de constructores / Constructores

Inversión por sectores

La inversión vinculada a la vivienda ha alcanzado un valor en Mallorca durante los seis primeros meses del año de 638,1 millones, un 48,6% más que en ese mismo semestre de 2024. Sandra Verger hace la misma advertencia que ya hicieron los arquitectos, y es que ese dato está ‘hinchado’ debido a los procesos de legalización de edificaciones que estaban fuera de la normativa urbanística pero sobre las que ya no se podía actuar. Pese a ello, se destaca que las iniciativas del Govern para favorecer la edificación residencial también están detrás de este crecimiento.

Por lo que respecta a la cifra de inmuebles que se ponen en marcha, en la isla ascienden a 1.573 durante el citado periodo, con un alza del 41%.

El único dato negativo en la actividad constructora aparece en la relacionada con el sector turístico, que en Mallorca alcanza un valor de 48,9 millones de euros, con una caída del 42,1%, algo que la directora general achaca a que ya hay una buena parte de la planta hotelera que ha sido reformada y a la moratoria de plazas.

En cambio, es positiva la evolución que registra la inversión en otros capítulos, como oficinas, locales y naves, que en la isla alcanza un valor de 55,3 millones de euros y un crecimiento del 7,5%.

Obra pública

Respecto a la inversión de las Administraciones públicas, en este caso con datos de los ocho primeros meses del año, en el conjunto de Balears se sitúa en 563,9 millones de euros con un aumento interanual del 14,5%, mientras que en Mallorca su valor es de 386,8 millones y presenta una subida del 30,6%.

En la inversión estatal destacan las obras del aeropuerto / M. Vicens

El mayor repunte se da en la inversión del Estado, de 101,8 millones de euros en la isla y un incremento del 108%, y en este grupo aparecen 22 millones correspondientes al aeropuerto y 17 millones para los juzgados de Manacor.

La inversión del Govern en Mallorca se sitúa en 156,9 millones y crece un 13,3%, mientras que la del Consell Insular y Ayuntamientos alcanza los 128,1 millones con un alza del 17,8%.

Aunque el impulso que estas actuaciones darán al empleo se notará más en 2026, el ritmo con que está creciendo en este momento es de solo de un 1,2%, algo que Verger achaca en buena medida al problema que las empresas del sector están teniendo para poder encontrar mano de obra cualificada.