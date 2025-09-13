Martí Duran Ferrer, el científico que ha abierto la 'caja negra' del cáncer: «Volver a Mallorca implica renunciar a demasiadas cosas como investigador»

- ¿Qué han descubierto en esta investigación?

Ahora, cuando hay un diagnóstico de cáncer, hacemos una foto estática del tumor. Pero ese tumor tiene una historia pasada que no conocíamos. Con una nueva metodología hemos añadido una dimensión al diagnóstico: el tiempo. Podemos ver qué ha estado haciendo el tumor hasta el día del diagnóstico. Es decir, un tumor empieza cuando una célula prolifera de forma descontrolada y, con el tiempo, se expande. Nosotros hemos podido abrir una ventana al pasado y medir, por primera vez, aspectos como cuándo surgió esa célula, a qué velocidad ha crecido o si el tumor ha generado diversidad celular.

- ¿Cómo puede beneficiar esto a los pacientes?

Algunos cánceres no se tratan siempre en el momento del diagnóstico. Hay pacientes que pueden pasar años sin necesidad de terapia y otros que la necesitan enseguida. En leucemia linfática crónica, por ejemplo, hemos visto que dos pacientes que parecen clínicamente iguales pueden tener historias evolutivas distintas. Si el tumor muestra un crecimiento pasado más rápido, ese paciente necesita tratamiento antes. Lo sabemos porque hemos analizado muestras de hace 15–20 años y conocemos su evolución clínica real. En resumen, con esta herramienta podemos ver la historia evolutiva de su cáncer y anticipar cuándo van a requerir tratamiento, eso cambia completamente la calidad de vida del paciente.

- ¿Qué diferencia hay entre este método y las herramientas que se usaban hasta ahora?

La diferencia es enorme. Hasta ahora eran fotos instantáneas, sin contexto. Con nuestra metodología podemos ver el origen del tumor, a qué velocidad ha ido creciendo o incluso calcular en qué momento empezó a proliferar la primera célula cancerígena. Eso nos permite comprender mejor la biología del cáncer. Y conocer mejor al tumor es el primer paso para conseguir mejores terapias. Eso sí, esta metodología no sustituye las que ya hay, sino que las complementa como herramienta de medicina de precisión.

- ¿Qué papel juega la epigenética?

Imagine que la genética son las letras y la epigenética los acentos que dan sentido. En ese contexto, un 'acento' clave es la metilación del ADN. En algunas zonas, esa metilación actúa como una caja negra donde las células cancerosas guardan su historia. Con modelos matemáticos la descodificamos y podemos saber cuándo empezó el tumor, cómo de rápido creció y si se diversificó.

- ¿Cuándo podría llegar a los hospitales?

Desde que se publica un hallazgo hasta su aplicación clínica pasa tiempo. Primero hay que probarlo en más pacientes, algo que ya estamos haciendo. Luego hace falta un desarrollo empresarial para llevarlo a un producto utilizable en hospitales. Hemos protegido el posible uso con una patente, no para enriquecernos, sino porque es la manera de incentivar que una empresa se interese en desarrollar un kit. El método científico lo hemos hecho público para que la comunidad lo use y aprendamos más. En resumen, nuestro deseo es que llegue lo antes posible, porque el potencial de beneficio para los pacientes es muy alto.

- ¿Qué impacto tiene este descubrimiento en la investigación contra el cáncer?

Añadir la dimensión del tiempo al diagnóstico abre un campo completamente nuevo. Hasta ahora solo podíamos ver cómo era un tumor en el momento del diagnóstico; ahora podemos conocer cómo llegó hasta allí. Eso tiene repercusiones enormes tanto en investigación básica como en la clínica.

- ¿Cómo ve el futuro de la investigación contra el cáncer en Baleares y en España?

En España hacemos una ciencia de altísimo nivel, a pesar de que la inversión está a la cola de Europa. Siempre me pregunto lo que seríamos capaces de hacer si estuviésemos, ya no en cabeza, sino simplemente un poco por encima de la media. Durante la pandemia se vio claro, si hubiéramos apostado un poco más por la ciencia, quizá otros países nos habrían comprado vacunas a nosotros. Hay una frase que me gusta mucho: no son los países más ricos los que invierten en ciencia, sino que los países que invierten en ciencia se vuelven más ricos.

- ¿Por qué se fue de Mallorca?

Por experiencia personal y porque lo que quería estudiar no estaba en la isla en ese momento. Salir, conocer gente y formarte fuera es muy enriquecedor, tanto a nivel personal como científico.

- ¿Qué haría falta para que jóvenes investigadores como usted regresen a la isla?

Apoyo contundente, más financiación y estabilización de la carrera investigadora. Si España está en la cola, Baleares es una de las comunidades que menos invierte en ciencia, aunque en los últimos años ha habido pasos importantes con la creación del IDISBA y su reconocimiento por el Instituto de Salud Carlos III. Pero falta estabilidad para los investigadores, más apoyo y un cambio de modelo. Apostar solo por el turismo es arriesgado y volátil, como vimos en la pandemia. Hay que diversificar y apoyar más a la ciencia, es una inversión de futuro.

- ¿Se plantea volver algún día?

Es una opción. Creo que todos los científicos mallorquines que vivimos fuera fantaseamos con volver. Yo tengo a mi familia y a mis amigos allí. Pero volver hoy implica renunciar a demasiadas cosas y a una ciencia más puntera que encuentras, por ejemplo, en Barcelona u otros centros grandes. Ojalá se siga impulsando la investigación y apoyándola. Entonces, sí, me lo plantearía.