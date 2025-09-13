Incidentes alarmantes: Así de mal funciona actualmente el servicio de asistencia a personas con discapacidad en el aeropuerto de Palma

Durante casi una hora, el pasado 23 de agosto, Erich Zoll y su esposa estuvieron angustiados en el aeropuerto de Palma hasta que por fin pudieron recibir a su hija Sabrina. La mujer de 39 años, que sufre una espasticidad en el lado derecho del cuerpo además de una discapacidad intelectual y vive en un piso tutelado para personas con diversidad funcional en Renania del Norte-Westfalia, quería visitar a sus padres en su apartamento vacacional en sa Coma. Para el vuelo de Sabrina desde Dortmund a la isla, la familia había reservado el servicio de asistencia para personas con movilidad reducida (PMR) en el aeropuerto de Palma.

El acompañamiento al salir del avión tras el aterrizaje funcionó bien, pero luego los empleados del servicio PMR dejaron a Sabrina sola en la terminal. Desde ese momento estuvo deambulando y trató desesperadamente de encontrar la salida C, donde la esperaban sus padres, que además debían ocuparse de recoger su maleta en medio del caos. «Nuestro corazón iba a mil. El estrés nervioso para Sabrina, que debido a su discapacidad ya estaba muy alterada, fue enorme», relata Erich Zoll. La pareja consiguió guiar por teléfono a su hija hasta donde estaban. «Cuando por fin la vimos, sentimos un gran alivio», añade.

Otro caso similar

Pocos días después, Marion S., que tiene un apartamento en la misma urbanización en sa Coma que los Zoll, vivió una experiencia parecida con el servicio PMR. El 1 de septiembre viajó desde Colonia-Bonn a la isla con su perro. La mujer, de 64 años, lleva desde mayo de 2013 en silla de ruedas tras un accidente de equitación y utiliza el servicio de acompañamiento desde hace diez años, siempre con buenas experiencias. «Esta vez tuve que esperar tres cuartos de hora dentro del avión hasta que me llevaron a una sala previa a la recogida de equipajes», critica.

Allí debía producirse el relevo a otro empleado que la acompañaría hasta la cinta de equipajes y la zona de recogida. Pero no apareció nadie. Con cada minuto de espera aumentaba su desesperación. «Tenía mucho miedo de que mi maleta, en la que llevaba material médico como catéteres y empapadores, fuera retirada», cuenta la mujer, que ya había pedido insistentemente a un trabajador del aeropuerto que avisara al servicio PMR. Como tenía a su perro en el regazo, apenas podía moverse sola en la silla de ruedas. Tras tres cuartos de hora, finalmente apareció el empleado. «Estaba de mal humor y no me dirigió ni una palabra», recuerda Marion S., que se sintió poco bienvenida en la isla.

Marion S. tuvo que armarse de paciencia en su último vuelo a Mallorca. / Stehl

Un tercer afectado en la misma urbanización

Que el servicio PMR funciona mal actualmente lo demuestra también un tercer caso, menos grave, de un vecino de la misma urbanización en sa Coma: Tras dos operaciones de espalda, Nino Freno apenas podía caminar el día de su viaje, el 3 de septiembre. Aunque lo recogieron puntualmente del avión, en el trayecto hacia la terminal el empleado de PMR le pidió que se bajara para llevar a otro pasajero a su destino.

«Nos dejaron 15 minutos en medio del vestíbulo, sin bancos cerca. Como no venía nadie, intentamos llegar a pie a la salida, pero ese día no podía caminar ni 20 metros», relata el hombre de 70 años. De repente, el empleado regresó con el vehículo y recogió a Freno y a su esposa por el camino. «Esta vez fue muy límite. La organización deja mucho que desear. Los responsables deberían buscar una solución para que uno llegue a su destino sin esas esperas», opina el jubilado, que perdió su autobús de enlace por la demora.

Lo que dice el sindicato

«Me sorprende que no les contacten aún más lectores. Podrían ser unos 50 al día», afirma Jairo Aranda, presidente del comité de empresa de Adelte, en conversación con Mallorca Zeitung. Conviene aclarar: el servicio PMR no lo gestiona directamente el operador aeroportuario Aena, sino que, tras licitación pública, fue adjudicado a la empresa privada Adelte. Los problemas existen desde hace tiempo. «Este año la situación es especialmente grave», asegura Aranda, que culpa directamente a Adelte.

Aranda es uno de los aproximadamente 115 empleados fijos y trabaja allí desde 2008 como conductor, con mejores condiciones que muchos de sus compañeros, en especial los 230 trabajadores eventuales contratados por Adelte. Estos últimos trabajan a menudo solo cuatro o cinco horas al día, pero la empresa les ofrece constantemente horas extra de última hora, aprovechando su necesidad económica. «A mí mismo me han ofrecido hacer horas extra, pero están mal pagadas y tendría que renunciar a mis días libres», explica una empleada fija a MZ.

Los pasajeros que necesitan asistencia suelen tener que esperar mucho tiempo en el aeropuerto de Mallorca. / / DM

Falta de personal

«Nos falta personal», resume Aranda como principal problema. Los empleados apenas pueden atender toda la demanda. Muy a menudo, pasajeros como Marion S. deben esperar hasta 45 minutos dentro del avión. «Hace poco llegué tan tarde a una puerta de embarque para recoger a alguien que el avión ya había despegado de vuelta», cuenta otra trabajadora. Otros pasajeros, en cambio, llegan a perder su vuelo porque el servicio PMR no logra llevarlos a tiempo a la puerta.

La consecuencia: pasajeros que ya están en desventaja por su movilidad reducida acaban enfadados, agresivos o llorando de frustración. «Nos insultan todos los días», afirma Aranda. Además, como los usuarios del servicio PMR deben evaluarlo después, la presión sobre el personal es aún mayor. En temporada baja, cuando proporcionalmente hay más pasajeros mayores que solicitan el servicio, la demanda aumenta todavía más. «Llegamos a atender hasta a 1.000 personas diarias», concluye Aranda. Hasta el cierre de la edición, Adelte no había respondido a las múltiples solicitudes de MZ.