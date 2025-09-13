Damià Nicolau, secretario general de UM: «Es necesario que vuelva Unió Mallorquina porque nunca debió irse»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Con una Unió Mallorquina no tuvimos suficiente?»

Es necesario que Unió Mallorquina vuelva porque nunca debió irse. La ejecutiva detuvo la actividad del partido, lo cual fue un error visto con la perspectiva de quince años después. Ni el PP ni el PSOE desaparecieron, solo lo hizo también Convergència y así le ha ido.

Concrete, ¿por qué regresa UM?

Porque es necesario que exista un referente liberal y regionalista, que desde la mallorquinidad consiga lo mejor para los ciudadanos de la isla dentro del Estado español.

¿Cuál es el objetivo de UM?

Conseguir gente en todos los pueblos de Mallorca y en todas las barriadas de Palma. Una vez montada la estructura, presentarse a las elecciones autonómicas y yo entiendo que también a las generales.

Usted ya fue secretario general de la antigua UM.

Soy miembro de una gestora, probablemente seré secretario general un tiempo pero me quitaré de en medio. La estructura ha de montarse con gente joven, con caras nuevas.

Era usted apenas un treintañero cuando sucedió a Bartomeu Vicens como secretario general de UM.

Quizás lo fui demasiado joven, me faltaban años de experiencia y hoy las cosas irían de otro modo. He cambiado mucho, soy más tranquilo y a la vez tomo las decisiones con mayor rapidez. La vida te obliga.

Si vuelve UM, también lo hace Maria Antònia Munar.

Munar fue presidenta de UM para lo bueno y para lo malo, como antes Jeroni Albertí. Está jubilada, no vuelve al partido, ni está ni se la espera. Ni puede regresar ni quiere hacerlo.

¿Ha conservado usted el contacto con Munar en los años duros?

He mantenido la relación con ella. Cenamos juntos dos o tres veces al año, un encuentro de matrimonios sin más.

La cárcel disolvió a la primera UM.

Las personas han pagado y han cumplido sus condenas. Da la impresión de que en Balears solo han purgado sus penas Unió Mallorquina y Josep Juan Cardona.

Según Google, usted fue condenado por el caso Son Oms.

Me imputaron, la Audiencia me condenó y en seis meses me absolvió el Supremo al cien por cien. En Google dice lo contrario, ¿qué puedo hacer?

Tuvo que dimitir de sus cargos.

Dimití el día en que me abrieron juicio oral, hoy nadie deja el cargo tras ser imputados y procesados. Tal vez el gran fallo de UM consiste en que todos dimitieron.

¿Regresan para vengarse?

Ni siquiera somos las mismas personas y, si alguien me hace daño, no soy vengativo. Lo he olvidado en ocho días, es la mejor manera de ser feliz. Se venga el que no está contento consigo mismo. Volvemos porque UM es necesaria.

¿Por qué triunfarán ustedes dónde fracasó el carismático Jaume Font?

Cuando te presentas a las elecciones, necesitas dos cosas, el nombre y el líder. A Jaume Font no le acompañó el nombre, y UM ha de encontrar un líder.

Mucha gente les habrá desaconsejado esta aventura.

Ha habido dos tipos de reacciones. En lo personal, «estáis locos, por meteros en política así como van las cosas hoy en día». Sin embargo, la gente de los pueblos y barriadas está contenta. «Ya sabemos a quien hemos de volver a votar, decidnos en qué podemos ayudares». Las puertas se abren.

¿No volverán a caer en la corrupción?

Todos los partidos han caído en la corrupción. Siempre que me preguntan, replico que el gran problema es que no nos podamos financiar como en Estados Unidos, que una persona física no pueda aportar diez mil euros a quien sea. La corrupción viene por aquí.

Llaman a Can Not, su fábrica de sobrassades, y responde usted.

Es una empresa familiar, con mi esposa, yo y siete u ocho empleados. De lunes a jueves me levanto a las tres y media de la mañana para ir al matadero.

Hace siesta, la política no le quita el sueño.

Porque estoy muy tranquilo. Soy un mallorquín de pueblo, me aburren los discursos largos. Ayudo con gusto a UM porque es mi obligación, después desapareceré de la primera línea.

También está usted al frente del Consejo Regulador del Pebre Bord.

Queremos recuperar la sobrassada de nuestros abuelos, y es uno de los cultivos con más futuro. Se vende todo, nos lo piden desde fuera de Mallorca.

Pebre Bord sería una buena denominación para la nueva UM.

El Pebre Bord es lo propio de la isla, y UM es también el partido auténtico de Mallorca.