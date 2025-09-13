Centenares de personas exigen en Palma proteger la flotilla hacia Gaza y boicotear a Israel

Centenares de personas —unas 200 según la Policía Nacional, y más de 500, según los convocantes—, se han concentrado este sábado por la tarde ante la Delegación del Gobierno en Palma en una protesta para exigir la protección de la Global Sumud Flotilla que navega rumbo a Gaza y un boicot a Israel. La movilización, que ha comenzado a las 19:00 horas, ha sido una convocatoria "urgente" de las organizaciones Marxes per Palestina a Mallorca y el Moviment Global a Gaza Mallorca como respuesta a los ataques con drones que han sufrido los barcos de la flotilla en el puerto de Túnez.

En la concentración se han podido ver pancartas como lemas como 'Stop genocidio', 'Free Palestine' o 'Resistencia internaciona contra el genocidio palestino', esta última del colectivo Aurora. También han coreado proclamas como "OTAN no, bases fuera", "Europa patrocina, Israel asesina", "Viva la lucha del pueblo palestino" o "Desde el río hasta el mar, Palestina libertad".

Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que los convocantes han reclamado el fin "inmediato" del "genocidio en Gaza", la protección internacional de la flotilla atacada y la apertura de un corredor humanitario que garantice la llegada de alimentos y medicinas a la población gazatí. El texto exigía además un boicot total a Israel, incluyendo la suspensión de relaciones comerciales, culturales y deportivas, y la ruptura del convenio de cooperación en materia de defensa entre España y Estados Unidos, al considerar que este acuerdo permite el tránsito de armamento hacia Israel a través de bases de la OTAN como la de Menorca.

Las portavoces han insistido en que tanto el Gobierno español como la Unión Europea "no pueden mirar hacia otro lado" mientras se producen ataques contra embarcaciones que, han subrayado, están protegidas por el derecho internacional.

Xisca Puig, del Moviment Global a Gaza Mallorca, ha denunciado en declaraciones a los medios que Israel ha atacado en dos ocasiones a los barcos en aguas internacionales, ignorando las normas internacionales que amparan a este tipo de misiones. "Los buques con ayuda humanitaria no pueden ser bombardeados ni siquiera en una guerra. El Gobierno español tiene la obligación de protegerlos, porque muchas de las personas que viajan en ellos tienen pasaporte español", ha apuntado. Ha añadido que la respuesta del Ejecutivo central ha sido "lenta e insuficiente" y ha reclamado "acciones más contundentes" para garantizar la seguridad de los activistas.

Habrá otra concentración el día 18

Por su parte, Joana Maria Fiol, de Marxes per Palestina a Mallorca, ha anunciado que el próximo 18 de septiembre habrá una concentración frente al embajada de Estados Unidos en Palma, en el número 8 de la calle Porto Pi, en protesta por lo que consideran una "implicación directa" del gobierno estadounidense en el conflicto mediante el envío de armas a Israel. "Saldremos a la calle para denunciar su papel y también lo haremos si Israel vuelve a atacar a la flotilla o impide que llegue a Gaza", ha señalado.

Entre los participantes había políticos como la concejala de Més per Palma Neus Truyol o sindicalistas y activistas reconocidos, como el portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, o el representante de la delegación de Amnistía Internacional en Calvià y ex secretario general de UGT en Baleares, Lorenzo Bravo. El manifiesto, que han leído Puig y Fiol durante la protesta, ha concluido con un llamamiento a "no resignarse a la hipocresía y complicidad" de los gobiernos y con varias proclamas al grito de "Palestina será libre".