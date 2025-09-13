Entrevista | Antoni Vera Conseller de Educación y Universidades
Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades: «Claro que me preocupa el retroceso del uso del catalán»
El conseller desvela las cifras de cuántos alumnos participarán en el plan de lengua este curso: un 3% del total de estudiantes
PREGUNTA: Como filólogo catalán, ¿le preocupa el retroceso en el uso de esta lengua que muestran los estudios?
Claro, el catalán es la lengua propia y por eso tiene un papel primordial en el sistema educativo. Pero ojo, la escuela sola no basta; depende de toda la sociedad, es como el fracaso escolar.
RESPUESTA: ¿Entiende pues la preocupación de las entidades que protestan por iniciativas que suponen quitarle presencia a esta lengua en la escuela, uno de los pocos ámbitos en los que está más o menos normalizada?
Sí, pero quiero dejar claro que los proyectos lingüísticos de centro no han variado. Los que participan en el plan de libre elección de lengua deben garantizar igualmente ese 50% en catalán que marca el Decret de Mínims.
Pero el Decret de Mínims no se cumple en muchos centros, lo sabe, ¿no?
Inspección educativa ha de garantizar que se cumpla, si alguien quiere denunciar que no se cumple que diga nombres.
Al plan de lengua solo se han apuntado concertados (19 en total), según el STEI para recibir «financiación encubierta», ¿cree que algo de eso hay?
Ha estado abierto a todos los centros en igualdad de condiciones, han sido concertados, pues concertados; si hubieran sido públicos, pues para los públicos. Nosotros igual de encantados.
¿Cuántos alumnos participarán este año y cuánto dinero se destinará finalmente?
Un total de 3.242 alumnos participan este curso en el plan voluntario de libre elección de lengua [el 3,2% del total posible]. En Primaria se han inscrito 1.135 estudiantes [el 0,02% de estudiantes del segundo ciclo que podían participar] y en Secundaria, 2.107 [el 0,0045% del global que podían sumarse]. Respecto al presupuesto, hay que calcular los desdoblamientos que será necesario hacer y demás.
¿Si el PP gobernara con mayoría, sin necesidad de recurrir a Vox, hubiera aplicado esta política lingüística?
Nosotros cumplimos nuestro programa electoral en este sentido. Lo único que hemos introducido es el plan de elección de lengua. Es un acuerdo parlamentario con Vox de inicio de legislatura y aunque se rompió el acuerdo lo cumplimos por seriedad y porque tiene cabida en nuestra normativa.
