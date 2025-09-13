Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades: "No mimo a la escuela concertada, la trato igual que a la pública"

PREGUNTA: Es el tercer curso que inaugura como conseller. ¿De qué está orgulloso y qué cree que podrían haber hecho mejor?

RESPUESTA: Estoy muy orgulloso de los nuevos currículums, uno de los grandes proyectos de legislatura. También estoy orgulloso del trabajo hecho con infraestructuras, pero me gustaría poder llegar a muchos más centros.

El plan de infraestructuras es muy ambicioso, pero luego viene la realidad: licitaciones desiertas, retrasos... ¿cómo se está desarrollando?

En algunos casos hemos tenido que licitar dos o tres veces, sobre todo en Eivissa y Menorca, pero las dificultades sobre todo se dan por los trámites administrativos. Un año no te lo quita nadie antes de poder licitar. Ahora el IBISEC está ejecutando 83 millones, nunca habían hecho tanto, aun así quedan muchas reivindicaciones por atender, me gustaría poder ir más rápido.

La directora general de Personal Docente se estrenó con quejas sobre la baremación y retrasos y errores (un año más) en las adjudicaciones. ¿Defiende su gestión, se podrían haber evitado estas situaciones?

Reconozco los problemas informáticos, y he pedido disculpas muchas veces. Pero este curso es el que ha empezado con menos vacantes sin cubrir, solo ocho, y esto es muy muy positivo. Vamos a solucionar los fallos esta legislatura, tenemos un proyecto tecnológico de 21 millones de euros que licitaremos este otoño. Respecto a las quejas de los interinos por la adjudicación prioritaria a los cesados de vacantes recuerdo que es algo que propusieron y aprobaron los sindicatos en mesa sectorial. Este año vamos a impulsar una normativa propia de función pública docente; podrán llegarse a acuerdos por situaciones específicas, pero queremos tener un marco claro para oposiciones, concursos de traslados y provisión de plazas.

Entre burocracia, conflictos en el aula y con las familias, cambios normativos constantes... cada vez menos personas quieren ser profesores, ¿qué plantea?

Es un reto de toda la sociedad. Mientras Madrid no aprueba el Estatuto Básico del Docente, aquí aplicamos mejoras: complementos de insularidad y de difícil cobertura, ayudas para vivienda en islas como Ibiza o Formentera, y acuerdos laborales para pública y concertada que este curso culminan. A partir de ahí, abriremos la negociación de un nuevo acuerdo.

Cuando accedió al cargo dijo que la Conselleria estaba "sobredimensionada a nivel estructural", ¿lo sigue pensando?

Sí, lo sigo pensando. Creo que los recursos están mal distribuidos. Faltan manos en áreas clave: contratación, servicios generales, personal docente, arquitectos e ingenieros para infraestructuras. No es cuestión de cantidad, sino de perfiles adecuados.

Personal Docente parece particularmente sobrepasada. Los auxiliares técnicos educativos también protestaron por errores e irregularidades en las bolsas.

Antes dependía de Función Pública, ahora lo gestionamos directamente desde Educación y eso es algo histórico y positivo, hemos ganado agilidad. No lo hemos hecho todo perfecto, pero hubo un proceso de alegaciones y se admitieron el 60%.

El comité de expertos convocados por Marga Prohens para mejorar el sistema educativo balear señaló que es imprescindible poner el foco en el alumnado vulnerable, ¿qué medidas han tomado?

Muchas: refuerzo de atención a la diversidad, incorporación de psicólogos en Secundaria, más profesionales en los centros con alumnado vulnerable y más ayudas, ampliación de ayudas de comedor...

Entiendo que evitar la concentración del alumnado vulnerable en determinados centros es importante también, ¿no?

Sí, pero aunque haya pacto de escolarización cuando llegan incorporaciones tardías se mandan donde hay plazas, se reparten desde Escolarización entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, incluidos los concertados.

¿Pero aun así mantienen su idea de implantar la zona única en Palma el próximo curso? Estudios muestran que la zona única contribuye a aumentar la segregación del alumnado.

Escucharemos a la comunidad educativa antes de fijar definitivamente el mapa escolar, pero sí, es nuestra idea. Cuando pasamos de 8 zonas a 3 y luego a 2 los porcentajes de familias que obtienen plaza en 1ª o 2ª opción apenas han variado.

¿Sus nuevos currículums le sirven para ‘aflojar’ la LOMLOE?

Queremos menos burocracia y más conocimientos. La LOMLOE no es nuestra ley ni creemos que resuelva los problemas. Aquí se hizo un seguidismo absoluto e incluso fueron más allá, por ejemplo con las notas, con esos colorines y tablas incomprensibles. Hemos reformulado el currículum para devolver el protagonismo a los contenidos, sin dejar de lado las competencias. En dos cursos creo que veremos los resultados positivos.

Ya van dos cursos que la concertada gana alumnos mientras la pública pierde, ¿a qué lo atribuye?

Básicamente es por el 0-3, este año contamos a sus alumnos en la cifra global porque ya son parte del sistema educativo. No hemos abierto más aulas concertadas, salvo en 0-3 [también se han concertado bachilleratos en Inca], porque la construcción pública va lenta y necesitábamos rápido plazas sostenidas con fondos públicos. A partir de ahora se para la concertación 0-3 porque quitando dos o tres proyectos ya está casi todo concertado, seguiremos poniendo plazas públicas en CEIPs y asumiendo la construcción de nuevos centros.

La diferencia de precio entre las ‘escoletas’ concertadas y las públicas desconcierta a las familias, algunas denuncian cuotas excesivas, ¿esto lo controlan, han actuado en este sentido?

En la ley de simplificación administrativa pusimos claro el control para el 0-3. Apostamos por la gratuidad con 50 millones, no puede ser que esto no llegue a las familias y el dinero se quede en las empresas. Es uno de los objetivos que he marcado a Inspección. Ahora queremos ampliar la quinta hora gratuita a todos los centro, pero eso no significa que nosotros tengamos que poner más recursos nosotros, ellos pueden con lo que les damos.

Cuando llegó dijo que el anterior Govern había maltratado a la escuela concertada, ¿usted la mima?

No, la trato igual que a la pública. Es una red complementaria y muy necesaria, cumple una función social muy importante, sobre todo en barrios donde acoge alumnado vulnerable. Ahora: mismos derechos, pero también mismos deberes, por ejemplo con lo de los móviles.

Escola Catòlica ha impugnado la restricción en el uso de los móviles y tuvieron un desencuentro por los centros que no pusieron las casillas de libre elección de lengua. ¿Se les ha roto el idilio?

El enfado fue por la matriculación telemática, pero es que éramos la única CCAA, junto con Asturias, donde no se podía hacer la matriculación online, en pleno siglo XXI no tiene sentido.

Se ha conformado una plataforma en defensa de la enseñanza pública, ¿la ve justificada?

No. Nosotros defendemos la enseñanza pública y la vamos a dignificar aún más, con un plan de infraestructuras de 600 millones d euros, mejoras laborales para el personal...

¿Cómo es posible que el proyecto del CEU San Pablo fuese autorizado tan rápido, en apenas dos semanas?

Lo del CEU fue una autorización inicial, necesaria para que empezaran, luego hará falta otra.

Educación supone apagar fuegos todo el rato y además usted no quería estar aquí, sino al frente del Institut d’Estudis Baleàrics, ¿cuántas veces ha pensado o amagado con dimitir?

[Ríe] A ver... no, no lo he pensado nunca. Es verdad que me gusta trabajar en cultura, es muy amable... Iba en las listas, pero no pensaba que entraría como diputado y al final sí, el Govern me pidió llevar Educación... Siendo sincero, el día a día es durísimo, pero cada vez que inauguramos un centro, desbloqueamos un proyecto o mejoramos las condiciones del profesorado siento que vale la pena.