Toda una vida juntos: Gori y Alicia cumplen 70 años de casados: "En todo este tiempo, nunca hubo motivos para separarnos"

Dicen que si ves los árboles rebotar cerca del mar, vivirás más. Y en un paisaje idílico de Alcúdia, con el sonido del oleaje rompiendo contra las rocas y el rumor de los árboles como única distracción, pasan el verano Gori Balaguer y Alicia Peco, de 97 y 91 años respectivamente.

Esta semana no ha sido como cualquier otra: este lunes, 8 de septiembre, se han cumplido exactamente 70 años desde que celebraron su boda, en un ya lejano 1955. Un hito al alcance de muy pocos que la pareja ha querido compartir con orgullo.

«Nos lo hemos pasado la mar de bien. Hemos tenido temporadas mejores y peores, pero en estos 70 años nunca hubo motivos para separarnos», asegura el matrimonio.

Para celebrar la hazaña, hace una semana fueron a la iglesia a renovar los votos con la compañía de toda su familia. «Nos pusieron los mismos anillos que el día de nuestra boda», explica Alicia Peco, mientras ambos los muestran sonrientes y orgullosos.

Claves

Gori señala cuales son las claves para aguantar tanto tiempo junto a la misma persona: «Fuera discusiones. Las únicas que hemos tenido son las normales, y cada vez son menos». «También se tiene que tener un poco de paciencia», añade Alicia sonriendo.

Acompañados por su hija y su yerno, entre recuerdos e historias compartidas, se les dibuja una sonrisa en el rostro siempre que hablan de sus ocho nietos o sus ya siete bisnietos. «Ya somos unos 30 en las comidas familiares», explica Balaguer, sosteniendo un retrato de todo el linaje.

«Lo que más me gusta de Gori es que es una buena persona, siempre me lo ha demostrado. Cuando mi madre estuvo enferma, me ayudó muchísimo y siempre se lo he agradecido», asegura Alicia, quien añade con picardía: «Sus pocos defectos los he aguantado». A lo que Gori replica con ternura: «Ella de defectos no tiene ni uno solo».

Historia

La ilusión les brota al contar su historia: cómo un inquero y una gironina se juntaron para compartir el resto de su vida. Un romance de verano nacido en Roses (Girona), la localidad natal de Alicia y donde empezaron a festetjar. Balaguer, coronel retirado, fue destinado allí y pronto conoció a Alicia.

«Roses era una especie de Port de Pollença. En diez días ya nos conocíamos todos en el pueblo», recuerda. «Estuvimos dos años de novios y luego ya nos casamos. Yo estaba cansado de estar solo por el mundo, con 27 años», explica Gori.

A partir de ahí, comenzó su travesía por toda España. «La profesión en el ejército de Gori hacía que nos moviéramos mucho», comenta Alicia.

Huesca, Lleida y Lugo fueron algunos de los destinos por los que pasaron. «Estuvimos ocho años en Huesca. Luego me ascendieron y fuimos a Lleida. Pudimos ir a Palma, pero luego me volvieron a enviar a Lugo», explica Gori.

«La gran ilusión de Gori era ser destinado a Palma, pero había muchos inconvenientes», cuenta Alicia.Finalmente, no fue hasta su jubilación en 1982 que pudieron cumplir ese sueño y asentarse definitivamente en la isla.

Desde entonces, pasan los inviernos en Palma y los veranos en su casa de Alcúdia, donde reciben con alegría las visitas de toda la familia. «Por aquí pasan todos nuestros hijos, nietos y bisnietos. Los más pequeños son unos terremotos», dice Gori.

Boda de Plata y de Oro

Las bodas de plata fueron muy íntimas, celebradas en Barcelona junto a la familia de Alicia. Las de oro ya fueron una celebración más grande, con una comida especial y la presencia de varios amigos. Y ahora, el 70.º aniversario de casados ha vuelto a ser un evento más sencillo y familiar.

Gori y Alicia no piensan en las bodas de Platino, que se celebran a los 75 años de casados. Gori sería ya un hombre centenario.

«Vamos día a día, no quiero pensar en otro aniversario de casados. Aunque conozco al abuelo de un amigo menorquín que llegó hasta los 113 años», bromea Gori Balaguer. «La verdad, nunca pensé que llegaríamos a los 70 años de casados», confiesa Alicia.

Aficiones

Hasta hace poco, Gori todavía salía con la barca y conducía, aunque dejó de hacerlo por pura precaución. Ahora prefiere quedarse en casa, mientras a Alicia le gusta salir con sus amigas en Palma durante el invierno. «Aunque en verano también disfruto de que toda la familia venga a visitarnos en Alcúdia», añade ella.

A los jóvenes que quieren mantener una relación duradera, la pareja les da un consejo claro: «La clave es querer hacerlo y que ambos tengan un objetivo en común para pasar el resto de su vida juntos».

A sus más de 90 años, los dos aún se mantienen en forma y nadan —cada vez menos, pero con ganas— en la cala que tienen justo delante de casa.

¿Quién dijo que el amor no podía ser para siempre?