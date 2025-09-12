Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo del fin de semana en Mallorca: calor, sol y posibilidad de chubascos aislados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica unos días de tranquilidad meteorológica tras las lluvias de principios de esta semana

Panorámica de la playa de Sant Elm

Panorámica de la playa de Sant Elm / Ajuntament

Duna Márquez

Palma

El fin de semana trae condiciones más cálidas y cielos algo nubosos en Mallorca, con posibilidad de chubascos aislados, especialmente hacia el domingo, pero en ningún caso comparables a los vividos a principios de la semana que ahora finaliza, con dos días en alerta naranja y amarilla.

A continuación, te ofrecemos los detalles de la información meteorológica de cada día, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Viernes, 12 de septiembre

Se prevé cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna, que en Mallorca por la tarde ocasionarán algún chubasco aislado que podría ser localmente fuerte.

Las temperaturas con pocos cambios, mínimas alrededor de 20-21 °C y máximas cerca de 28-29 °C.

El viento soplará de flojo a moderado del este y sureste. El ambiente será algo húmedo.

Sábado, 13

La Aemet pronostica intervalos nubosos con predominio de nubes altas.

Se producirán brumas y algún banco de niebla matinal.

Las temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y el viento soplará entre flojo y moderado del sureste con intervalos de brisa.

Domingo, 14

Se prevén intervalos nubosos que, a lo largo de la mañana tenderán a desaparecer. Por la tarde en el sur de Mallorca se formarán nubes de evolución sin descartar algún chubasco ocasional y aislado.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en descenso las diurnas en el norte de Mallorca y de Menorca. Mínimas de 19-20 °C o ligeramente por encima y máximas hasta 29-30 °C.

El viento soplará entre flojo y moderado del nordeste disminuyendo por la tarde a flojo de componente este con brisas costeras.

