Recupera la frescura de tu mirada después del verano

Tras los meses de sol, playa y altas temperaturas, la piel alrededor de los ojos suele reflejar los excesos del verano con signos como deshidratación, pérdida de luminosidad o la aparición de pequeñas arrugas. En Miranza Mallorca cuentan con especialistas en estética y rejuvenecimiento oculofacial que ayudan a devolver vitalidad y frescura a la mirada.

Actualmente, existen técnicas que, aplicadas de forma individual o combinada, ofrecen soluciones eficaces y adaptadas a cada paciente.

La Dra. Beatriz Ventas, especialista en oculoplástica y estética de la mirada en Miranza Mallorca, señala que cada vez más personas optan por tratamientos combinados, integrando distintas técnicas para lograr un rejuvenecimiento equilibrado, personalizado y seguro. Según explica: “Cada paciente tiene unas necesidades específicas, por lo que los tratamientos deben adaptarse a su caso particular. Nuestro objetivo no es transformar, sino conseguir que el paciente se vea mejor y con mayor confianza.

Blefaroplastia: una mirada renovada sin cambiarla

Una de las soluciones más demandadas para mejorar el aspecto de la mirada es la blefaroplastia, que corrige el exceso de piel y las bolsas de los párpados superiores o inferiores. Más allá del beneficio estético —muchos pacientes la solicitan al notar su mirada más cansada o pesada—, este procedimiento también puede tener finalidad funcional.

Esta cirugía se realiza mediante una incisión que no deja marcas visibles, es prácticamente indolora y permite una recuperación rápida: en 2 o 3 días se puede retomar la vida normal. “Una de las dudas más frecuentes es si la cirugía cambiará la mirada y hará que el paciente no se reconozca. La realidad es que permite obtener una mirada descansada y rejuvenecida, pero sin cambiarla”, aclara la Dra. Ventas.

Sin embargo, la blefaroplastia no es un procedimiento único. Una indicación adecuada engloba diferentes técnicas que, combinadas, se ajustan perfectamente a las necesidades de cada caso. En ocasiones, es necesario corregir la altura de la ceja, tratar la piel periocular con láser de CO₂ o ajustar la altura del párpado mediante una cirugía de ptosis.

De este modo, “conseguimos el mejor resultado estético sin poner en riesgo la función ocular”, revela la especialista de Miranza Mallorca.

¿Por qué elegir a un oftalmólogo?

Los párpados cumplen una función esencial: proteger y mantener la salud de nuestros ojos. Cualquier cirugía en esta zona delicada debe realizarse con especial cuidado, ya que sus posibles complicaciones pueden afectar directamente la visión.

Según la Dra. Ventas, “es imprescindible llevar a cabo una evaluación ocular completa antes de la cirugía, con el fin de realizar una correcta indicación y evitar posibles complicaciones”.

En esta línea, añade que elegir a un oftalmólogo especialista en oculoplástica significa confiar en un profesional que conoce en profundidad no solo la estética, sino también la salud y el funcionamiento de los ojos. De este modo, “la cirugía palpebral se aborda con precisión y seguridad”, concluye.

