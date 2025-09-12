Rafa Nadal School: Un centro de enseñanza en Mallorca que forja referentes para el futuro

En un emotivo acto de bienvenida, tanto el equipo docente como las familias y los alumnos del Rafa Nadal School han retomado la actividad académica recibiendo a la novena promoción de estudiantes. El propio Rafa Nadal ha querido estar presente para recibir a las familias y darles un caluroso mensaje de bienvenida: “Para nosotros es un día muy importante porque damos la bienvenida a nuestros estudiantes con los que estamos muy ilusionados de empezar juntos esta etapa. En primer lugar, quiero dar las gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Desde el primer momento vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de vuestras expectativas”, inició Rafa.

Rafa Nadal: "Nuestro objetivo es ayudaros a crear recuerdos que os acompañen siempre"

“Algunos de vosotros sois alumnos nuevos, otros ya nos conocéis, pero para nosotros todos sois especiales. Tenemos muchas ganas de veros en el colegio, aprendiendo y divirtiéndoos. Estamos seguros de que será una experiencia inolvidable, y nuestro objetivo es ayudaros a crear recuerdos que os acompañen siempre. Espero que seáis muy felices con todo lo que vais a vivir aquí”, concluyó el campeón de 22 títulos de Grand Slam.

A lo largo de todos estos años, el prestigio de este colegio internacional americano se ha consolidado gracias a la magnitud de sus instalaciones, ubicadas en la Rafa Nadal Academy by Movistar pero sobre todo, a la calidad de su equipo docente y a la capacidad que ha tenido para que sus alumnos hayan podido ir a estudiar y recibir becas en las universidades a las que optaban.

Un grupo de alumnos de la Rafa Nadal School. / Rafa Nadal School

Max Basing (Stanford), Pedro Vives (TCU), Violeta Martinez (University of Illinois) son algunos de los ejemplos de alumnos que han cumplido sus sueños, eligiendo destino por motivos académicos o deportivos. Otros, en cambio, han optado por continuar sus estudios en España. Lo más importante es que todos ellos ya construyen su futuro “dándose oportunidades” en su día a día para convertirse en grandes profesionales y, sobre todo, en grandes personas.

Rafa Nadal School, el único centro que alberga los exámenes SAT

El Rafa Nadal School se ha consolidado también como un referente educativo en las Islas Baleares al ser el único centro acreditado para albergar los exámenes SAT, la prueba estandarizada más reconocida a nivel internacional para acceder a universidades de Estados Unidos. Este hecho no solo refuerza el prestigio académico de la institución, sino que también abre una puerta única en la región para que estudiantes locales e internacionales puedan realizar el examen sin necesidad de desplazarse a la península u otros países.

Desde Infantil hasta Secundaria, los alumnos crecen y se forman inspirados por los valores de Rafa Nadal, aprendiendo a dar lo mejor de sí mismos hoy para construir con ilusión y esperanza el futuro que sueñan tanto ellos como sus familias.